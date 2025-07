Guanajuato rinde homenaje a Ana Martin y Verónica Castro

En el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, varias figuras del cine, la televisión y la música serán reconocidas por su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Por un lado, la primera actriz Ana Martín y el reconocido director mexicano Carlos Carrera recibirán el galardón de Plata “Más Cine” y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM.

“Tengo 61 años de carrera y me emociona mucho saber que sigo aquí y que el público me sigue escuchando. La gran pasión de mi vida es mi trabajo y me la han dado ustedes”, comentó Ana Martín.