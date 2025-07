Filtran supuesta foto de Florinda Meza antes de las cirugías estéticas, ¿se hizo intervenciones en la cara? | GALERÍA

Florinda Meza, la actriz que cautivó a generaciones en "El Chavo del 8", no se guarda nada cuando habla de su vida, incluyendo sus experiencias con las cirugías plásticas y un accidente que, según relata, afectó gravemente su rostro. Lejos de los tabúes, Meza aborda estos temas con una franqueza que pocos famosos se permiten.

Usuarios de las redes sociales informaron que hay una fotografía de Florinda Meza antes de volverse famosos, pero en realidad se trata de una fotografía falsa o una caracterización, pues las cirugías de la actriz comenzaron varios años después de la última transmisión de los programas de Chespirito donde participaba como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, El Chanfle, entre otros.

En 2008, la actriz decidió someterse a una cirugía estética para refrescar su apariencia. "Me quitaron pellejos de los ojos y de la papada", confesó sin tapujos. Reveló que su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños ("Chespirito"), al principio no entendía la necesidad. "¿A quién le quieres gustar? Si a mí me encantas como estás", le cuestionó. Sin embargo, Florinda le dejó claro que su motivación era personal: "Le dije ‘a mí, quiero gustarme a mí’".

Esta es una imagen de Florinda Meza a los 14 años, publicada en sus redes. Crédito: Florinda Meza Oficial

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Florinda Meza?

Más allá de las decisiones estéticas, Florinda Meza compartió detalles de un incidente que la llevó a pasar varias veces por el quirófano para reconstruir su nariz. En una reciente entrevista, Meza recordó que antes del accidente, consideraba su nariz "perfecta". Describió una caída grave en la que, inconsciente, su rostro se estrelló contra el suelo. "Me partí la cara y, mi hermosa nariz, la tuvieron que reconstruir; tres veces me pusieron injerto porque me quedó plana la nariz y querían hacerme una cuarta operación, para darle la forma que tenía"

La actriz incluso sugirió que este inusual estado de inconsciencia, previo a la caída, podría haber estado relacionado con una posible intoxicación que ella y Chespirito sufrieron en la boda de Roberto Gómez Fernández y Chantal Andere. Esta revelación añade una capa de misterio a un evento que marcó un antes y un después en su fisionomía.

Con estas declaraciones, Florinda Meza no solo despeja las dudas sobre su apariencia física, sino que también ofrece una mirada íntima a los desafíos personales que enfrentó, reafirmando su carácter transparente y su disposición a compartir su verdad con el público.