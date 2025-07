Benny Ibarra rompe el silencio sobre la sentencia de su tío Luis de Llano

Benny Ibarra habló sobre el caso que ha marcado a su familia y a toda una generación de exintegrantes de Timbiriche, puesto que se pronunció sobre la sentencia de Luis de Llano, quien es su tío, quien enfrenta un conflicto legal con la estrella del pop Sasha Sokol y aclaró que le duele lo que sucede.

El cantante y actor decidió pronunciarse en el programa “Ventaneando”, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificara la resolución contra el productor musical, cerrando así uno de los capítulos más complejos del medio artístico nacional y en la vida de la estrella Sasha Sokol.

Aunque desde hace tiempo se mantenía en silencio por recomendación legal, Benny Ibarra abrió su corazón al ser cuestionado por medios de espectáculos y lo que dijo es que está dividido su dolor y apoyo. “Me duele de ambos lados”, fue parte de lo que mencionó el famoso.

Benny Ibarra habló de Luis de Llano. Foto FB/bennyibarra

Luis de Llano es familiar de Benny Ibarra

Luis de Llano no solo fue el productor detrás de la banda Timbiriche, también es hermano de Julissa, madre de Benny. La cercanía familiar es evidente, y la historia entretejida entre él, Sasha Sokol y el mismo Benny forma parte de la memoria colectiva de quienes crecieron con la banda.

Fue el mismo Benny quien explicó que ha sido aconsejado a no opinar públicamente sobre el tema, precisamente porque cualquier palabra podría ser malinterpretada. Sin embargo, no ocultó que vive el caso con una carga emocional intensa. “Entiendo que se me asesora en no dar ningún comentario, no quiere decir que no me duela de un lado u otro”, afirmó.



“A los dos les deseo lo mejor”

Benny no está tomando partido, ya que aseguró que desea que haya paz para ambos, también agregó que “Sasha, es muy resiliente... En el caso de mi tío, que encuentre paz, fuerza y estemos todos mejor”, palabras que dividieron opiniones al respecto, sobre el apoyo del cantante.



¿Qué pasó entre Luis de Llano y Sasha Sokol?

Hay que recordar que fue Sasha Sokol, quien denunció públicamente en 2022 que, cuando tenía 14 años, mantuvo una relación con Luis de Llano, entonces de 39, a quien señaló por haberla manipulado siendo menor de edad. En 2023, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que condenó al productor por daño moral.

La sentencia incluyó una disculpa pública, la prohibición de volver a mencionar a la cantante, el pago de una indemnización y la obligación de tomar un curso sobre prevención de conductas sexuales inapropiadas. Este 2025, la Corte rechazó el amparo solicitado por Luis de Llano, dejando firme las consecuencias para el productor.