Antes de ser llamada “Lady Racista”, Ximena Pichel fue cantante y triunfó con esta canción para Amigas y rivales

El pasado fin de semana se viralizó en redes sociales un video en el que se observa que una mujer extranjera agredió e insultó a un policía, a quien tachó de “negro”, “naco” y “cul3r*”, porque se negó a pagar el parquímetro en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México (CDMX).

Por los comentarios que hizo, la mujer extranjera fue llamada “Lady Racista”. Posteriormente, usuarios de redes sociales dieron con su perfil personal y la identificaron como Ximena Pichel. Esto permitió que se diera a conocer que es originaria de Argentina y radica en México, donde tiene una carrera como modelo y cantante.

Ahora se filtró que Ximena Pichel (a) “Lady Racista” también tuvo una faceta como cantante y fue fructífera a finales de los años 90 y comienzos de los años 2000. La modelo argentina fue parte de la banda sonora de “Amigas y rivales”, una de las telenovelas juveniles más exitosas en México; además, cantó junto al cantante mexicano Alejandro Mariano Sirvent Bartón, mejor conocido como Alex Sirvent.

“Lady Racista” canta “No sabes cuánto”, canción que fue parte de la banda sonora de “Amigas y rivales”. Foto: captura de pantalla.

Qué canción cantó “Lady Racista” para “Amigas y rivales”

“Lady Racista” fue corista de Alex Sirvent en la canción “No sabes cuánto” que fue parte de la banda sonora de “Amigas y rivales”, telenovela que protagonizaron Ludwika Paleta, Adamari López, Michelle Vieth y Angélica Vale junto a Arath de la Torre, Gabriel Soto y Johnny Lozada.

La canción de Alex Sirvent y Ximena Pichel está disponible en YouTube y Spotify. En la primera plataforma es popular, al grado de que usuarios han compartido el título en inglés y polaco; por ejemplo, la usuaria (de YouTube) MarKal Pl (@markalpl1712) compartió un video de la canción con el siguiente título: “‘No sabes cuánto’ - Alex Sirvent y Ximena Pichel (Nie wiesz jak bardzo / You have no idea how much)”.

Cuál es la letra de la canción “No sabes cuánto” de Alex Sirvent y Ximena Pichel

De acuerdo con el sitio Letras, “No sabes cuánto” de Alex Sirvent y Ximena Pichel “es una oda al amor incondicional y profundo entre dos personas”, ya que, “desde el inicio, la letra nos sumerge en un mundo donde las palabras no son suficientes para expresar la magnitud de los sentimientos”. La letra de la canción dice lo siguiente: