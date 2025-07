Antes de "El Escorpión Dorado", Fabiola Martínez vivió una gran desgracia, su esposo fue acribillado

Este miércoles 9 de julio, el nombre de Fabiola Martínez de nuevo se ha posicionado entre las tenencias en redes sociales y es uno de los más mencionados en diversos medios de comunicación, luego de haber exhibido pruebas del romance que sostuvo con el periodista Alex Montiel quien es conocido por su personaje “El Escorpión Dorado”.

Ante esta situación, esta ocasión recordaremos el pasado amoroso de la comediante y conductora regiomontana, pues, antes de tener una relación extramarital con Alex Montiel, Fabiola sostuvo un romance con un actor colombiano, pero antes de él estuvo casada con Armando Gómez, quien fue acribillado en 2019.

Fue el año 2019 cuando Fabiola Martínez se vio inmersa en una gran pérdida y tristeza, pues, se dio a conocer que Armando “tito” Gómez quien fue su esposo y padre de sus hijas, habría sido acribillado cerca de una plaza comercial cuando circulaba en su automóvil de la marca Mercedes Benz.

Se sabe que el hombre trató de salvar su vida al esconderse en negocios aledaños, sin embargo, el abogado fue alcanzado por las balas y recibió al menos 5 tiros que acabaron con su vida. Aunque hasta el momento no se sabe exactamente las causas del asesinato del abogado, creen que se pudo tratar de una venganza por alguno de los casos que él llevaba.

Se sabe que el esposo de Fabiola Martínez recibió al menos 5 disparos que acabaron con su vida. Ante esta situación, Fabiola Martínez publicó en su redes sociales una serie de fotografías para despedir a su esposo con quien compartió más de 10 años de su vida.

Luego de que el periodista Alex Montiel y creador del personaje “El Escorpión Dorado” salió a decir que él solo había visto a Fabiola solamente cuatro veces en su vida, la comediante decidió abrir su corazón y hablar de su verdad, por lo que expuso con pruebas como era el romance que sostenían.

En un video publicado en Youtube, Fabiola compartió audios fotos y hasta ropa que Alex Montiel le regaló como muestra de su amor, uno de esos audios, la comediante decidió mostrarlo y en él se puede escuchar que Montiel le dice te amo.

"Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza. Te amo... Por mí te escribía toda la noche, pero tengo que dormir. Yo estuve lidiando con el insomnio, me desperté como a la media noche, me desperté como a las tres de la mañana, como a las cinco y así. Y en cada despertar, ahí estaba tu sonrisa. Te amo".