Susana Zabaleta habló del cuerpo de Belinda por envidia y afirma que los usuarios se "traumaron" con su comentario

En el mundo del espectáculo, donde la fama y la imagen pública se entrelazan en un delicado equilibrio, un comentario puede desatar controversias que rápidamente se viralizan y se convierten en tema nacional e internacional. Esto ocurrió recientemente con la reconocida Susana Zabaleta, quien se vio envuelta en una polémica tras un comentario que hizo sobre el físico de Belinda.

Todo sucedió el 19 de junio durante una presentación en vivo, cuando la cantante de 60 años hizo un comentario que fue captado por el público asistente y rápidamente difundido en redes sociales. La intérprete, conocida por su trayectoria en la ópera y la música popular, hizo una observación sobre la apariencia física de Belinda, señalando que gran parte de su belleza se debía a presuntas cirugías estéticas.

La afirmación causó revuelo inmediato, no solo porque tocaba un tema sensible (el cuerpo y la imagen de una figura pública), sino también porque el tono de sus palabras fue interpretado por muchos como una crítica envuelta en envidia."Ella está divina, operada, pero hay unas que quedan chuecas", dijo Zabaleta, generando un debate sobre los estándares de belleza; el escándalo fue tal que Susana incluso fue catalogada como una "pick me" debido a este comentario.

Susana Zabaleta habla del comentario en contra de Belinda

Mientras algunos criticaron a Zabaleta por su aparente falta de respeto y por alimentar estigmas negativos sobre las cirugías estéticas, otros interpretaron sus palabras como un acto honesto y hasta humorístico, aunque fuera polémico. Tras la oleada de críticas y debates, Susana Zabaleta tuvo un encuentro con las cámaras de "Ventaneando" para aclarar sus palabras.

Adoro a Belinda, se traumaron porque dije una cosa chistosa y fue de envidia, lo primero que dije fue: "es que esta mujer está hermosa, ¿ya vieron Mentiras?", estaba haciendo publicidad (a la serie), dijo Susana Zabaleta en estas nuevas declaraciones.

En esta entrevista, la cantante y actriz admitió que su comentario estuvo motivado por la envidia, pero aseguró que no buscaba desmerecer a Belinda, sino expresar admiración hacia su talento y disciplina. Además, señaló que su uso del término "operada" fue con una intención sarcástica y que su verdadera intención era destacar la perfección estética que Belinda ha logrado mantener, algo que, dijo, requiere mucha dedicación.

Es como cuando alguien dice "qué hermosa está esta mujer" y dicen "sí, pero seguro le huele la boca", son esas cosas que, en el contexto, funcionan increíble pero, cuando te diseccionan... declaró sin terminar la frase.

Pese a la controversia inicial, muchos seguidores de ambas artistas celebraron que Zabaleta haya ofrecido una explicación honesta y sin reservas. También subrayaron que no es común ver a una figura pública asumir públicamente un error y reflexionar abiertamente sobre una emoción tan delicada como la envidia.

Belinda, por su parte, no ha hecho declaraciones sobre el tema. Sin embargo, continúa recibiendo elogios por su actuación en "Mentiras: la serie", pues la producción está siendo bien recibida por la crítica y el público, lo que reafirma el estatus de la cantante como una artista versátil que transita sin problema entre la música y la actuación.

El episodio entre Susana Zabaleta y Belinda va más allá de un simple desencuentro mediático, pues pone sobre la mesa temas como el impacto de los comentarios sobre la apariencia física, el rol de las mujeres en la industria del entretenimiento, el poder (y peligro) de las redes sociales, y la capacidad humana para reconocer emociones incómodas como la envidia.