Surge NUEVO video de 'Lady Racista' agrediendo a una trabajadora de seguridad | VIDEO

Una modelo argentina radicada en México se convirtió en el centro de la indignación nacional tras la viralización de un video donde profiere insultos racistas y clasistas a un agente de tránsito. Identificada como Ximena Pichel, y ahora conocida como "Lady Racista", la mujer es investigada por las autoridades por presuntos delitos de discriminación y vejación.

Ahora vuelve a estar en el ojo del huracán después de que usuarios de las redes sociales hicieran una cuenta de tiktok especialmente para tirar hate en contra de Pichel, la cuenta se llama "Haters de Ximena Pichel" y dieron a conocer, como primera colaboración, otro video donde la misma mujer se comporta grosera contra una guardia de seguridad.

La mujer le pide que le devuelvan un celular, al decir que no es de ella, pero lo único que recibe de Pichel son insultos, donde la trata de ser una floja porque no le abre la puerta de un complejo de viviendas, pero no se sabe más contexto de lo sucedido. Hasta el momento es el único video que aparece en la cuenta.

"Me vale verga. No te voy a dar nada. Me tienes hasta la verga, maldita huevona. Sentados ahí con los putos audífonos, me vas a abrir la puta puerta imbécil. Me la abres y te la doy. Cuando me abre la puerta se la doy, porque esta pinche gata de mierda, pinche huevona"

El primer video de Lady Racista

El incidente, ocurrido el 5 de julio de 2025 en la exclusiva colonia Condesa, capturó el momento en que Pichel arremetía contra un oficial que intentaba inmovilizar su vehículo por una infracción de parquímetro. En el video, Pichel llama al agente "pinche negro", "naco" y "culero", y además expresa "odio a los negros como tú". La crudeza de sus palabras desató una ola de condena en redes sociales, llevando a su pronta identificación y al apodo que hoy la estigmatiza.

La reacción oficial no se hizo esperar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el acto como "aberrante" y "deplorable", mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también condenó enérgicamente los hechos.

El oficial agredido presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred). Las investigaciones buscan determinar si la conducta de Pichel configura delitos tipificados en el Código Penal para el Distrito Federal, que podrían derivar en sanciones como prisión, trabajo comunitario o multas económicas. Incluso, se puso sobre la mesa la posibilidad de solicitar la expulsión del país de la modelo, argumentando que su comportamiento atenta contra la dignidad humana y el orden público.

La controversia trascendió el incidente inicial, revelando detalles sobre la vida de Ximena Pichel, incluida su relación con el actor mexicano Aarón Beas. Este caso reavivó el persistente debate sobre el racismo y el clasismo en la sociedad mexicana, evidenciando la necesidad imperante de reforzar los mecanismos legales y sociales para combatir este tipo de conductas.