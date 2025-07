Luisito Comunica enfrenta a mujer que lo llamó “ridículo” por grabar un VIDEO tras la marcha contra la gentrificación en CDMX

El generador de contenido Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como “Luisito Comunica”, volvió a protagonizar un video que es viral en redes sociales, ya que fue captada cuando enfrentó a una mujer que lo llamó “ridículo” debido a que grababa cómo quedaron algunos negocios tras la marcha contra la gentrificación en Ciudad de México (CDMX).

Como informamos, el pasado viernes 4 de julio numerosas personas se unieron para marchar contra la gentrificación y recorrieron las principales calles de las colonias Roma Norte y Condensa, en CDMX. El influencer mexicano, de 34 años de edad, estuvo presente en la actividad, pero fue agredido verbalmente, lo que expuso mediante videos en sus redes sociales, expresando que fue “una situación llena de adrenalina”.

Posterior a la marcha contra la gentrificación, “Luisito Comunica” regresó a la Roma Norte y Condesa para grabar videos y documentar los destrozos. Sin embargo, el también empresario coincidió con una mujer, quien lo calificó de “ridículo” por exponer el estado actual de algunos comercios, además de que lo criticó por usar una bolsa de la marca española Bimba & Lola.

Al escuchar la agresión verbal de la mujer, “Luisito Comunica” reaccionó y la enfrentó para cuestionarla, se aprecia en un video viral en redes sociales, especialmente en Twitter -red social ahora llamada X- y TikTok.

View this post on Instagram

De acuerdo con “Luisito Comunica”, la mujer que lo agredió verbalmente tras la marcha contra la gentrificación traía colgado un gafete con credencial de la Secretaría de Turismo (SECTUR), de modo que presuntamente trabaja en esta instancia.

El generador de contenido compartió en su perfil de Instagram el video que grabó tras la marcha contra la gentrificación con la siguiente leyenda:

“Destruir el patrimonio de otro mexicano ‘por el bien de México’ es algo de lo que nunca me van a convencer. Invito a la audiencia a, por favor, NO buscar y acosar a la persona que se acercó a agredirme. He censurado su rostro para cuidar su identidad. No tengo ningún tipo de remordimiento contra esta persona, ni estoy actuando mal en su contra”.