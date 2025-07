Llega a Disney Plus "Low Life", un K-Drama de 11 episodios sobre crimen y corrupción en Corea del Sur

La plataforma de streaming Disney Plus tiene una excelente noticia para los amantes de los dramas coreanos, pues recientemente ha sumado a su catálogo el K-Drama "Low Life". Una serie de 11 episodios que promete enganchar desde el primer minuto gracias a su oscura trama de crimen, misterio y una narración tan intensa como adictiva.

Aunque cada vez son más los contenidos coreanos que llegan a Disney Plus, lo cierto es que la llegada de "Low Life" refuerza el compromiso de la plataforma de apostar por producciones hechas en Corea del Sur, pues se suma a títulos como "Big Bet", "Moving" y "Connect", los cuales han sido un éxito.

Ambientada en los márgenes de la sociedad surcoreana, este nuevo drama coreano promete ser uno de los mejores en su género este año, pues explora los rincones más sombríos del crimen organizado y la corrupción institucional.

"Low Life" tiene un total de 11 capítulos. (Créditos: Disney Plus)

¿De qué trata este K-Drama de Disney Plus?

La trama de "Low Life" gira en torno a Oh Hee Dong, un joven que desde niño fue criado por su tío, Oh Gwan Seok, un hombre con pocos escrúpulos y un objetivo claro: ganar dinero a toda costa, sin importar si es por medios legales o no. Años después, Hee Dong trabaja para él, atrapado en una vida que nunca eligió, pero de la que no sabe cómo salir.

Todo cambia cuando Oh Gwan Seok recibe una propuesta: recuperar tesoros de un barco hundido frente a las costas de Shinan, en la provincia de Jeolla. Lo que en apariencia parece un simple trabajo de recuperación se convierte en una oportunidad de oro para hacer una fortuna.

¿Dónde ver "Low Life"?

El nuevo K-Drama ya estará disponible en la plataforma de Disney Plus el próximo 16 de julio con sus 11 episodios listos para ver bajo demanda. Debido a que tiene pocos capítulos, es excelente para una maratón de fin de semana o para quienes disfrutan del thriller criminal bien construido.

"Low Life" llega a Disney Plus a partir del 16 de julio. (Créditos: Disney Plus)

¿Qué más debo saber sobre "Low Life"?

Visualmente, el drama escrito por Kang Yoon Sung y An Seung Hwan destaca por su tono oscuro y realista. Dirigido por Kang Yoon Sung, "Low Life" apuesta por una estética sobria que refuerza la sensación de peligro constante, mientras que la banda sonora acompaña sutilmente los momentos clave, sin sobrecargar la tensión ya presente en el guion.

PAL