Le quitan la ciudadanía venezolana al actor Daniel Elbittar tras críticas al gobierno de Nicolás Maduro

Daniel Elbittar llegó a México de su natal Venezuela hace casi 20 años con el objetivo de alcanzar su sueño como actor, pero ahora podría no volver a ver a su familia debido a que tanto su ciudadanía y su pasaporte fueron anulados. Esto ocurrió luego de las críticas que el actor lanzó al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que calificó el acto como una violación a su libertad de expresión.

A través de un comunicado en sus redes sociales el actor confirmó que el pasado 3 de julio tanto su ciudadanía venezolana como su pasaporte fueron anulados. Por ello, este lunes se presentó ante la embajada de Venezuela en México acompañado de su abogado “para entregar una solicitud formal de aclaratoria sobre su estatus como ciudadano venezolano y la aparente cancelación arbitraria de su pasaporte”.

El actor de “Amanecer” se presentó junto a su representante legal en la embajada de Venezuela en México para pedir que se aclare la situación con su ciudadanía. Aseguró que la anulación sería parte de una “represalía” luego de que se expresara en contra del resultado electoral en su país natal en donde Nicolas Maduro obtuvo la presidencia.

“Hoy me arrebatan mi nacionalidad, mi identidad legal como venezolano, pero jamás podrían quitarme la voz ni el amor por mi tierra. No se necesita un pasaporte para denunciar la injusticia, se necesita dignidad. Y eso, gracias a mis padres y a mi conciencia, me sobra”, se leía en el comunicado.

Todo ocurrió en agosto de 2024 cuando Daniel Elbittar acudió a la manifestación que se realizó en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México en la que ciudadanos venezolanos se pronunciaron en contra de los resultados electorales en aquel país en donde Nicolas Maduro obtuvo la presidencia.

“Cuando gana las elecciones la oposición venezolana, a mí me invitan a un evento cerca del Ángel de la Independencia en protesta y yo me paré en la tarima y empecé a hablar mal del gobierno venezolano (…) Me informan meses después que me habían anulado el pasaporte. Entonces, me anularon mi pasaporte venezolano, yo puedo entrar a mi país, además, soy ciudadano americano, entonces me recomendaron que no entrara, digamos, al país por esta situación", explicó el actor en entrevista para el programa “Hoy”.