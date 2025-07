La actriz de "Poltergeist" que fue asesinada por su novio a los 22 años, ¿es parte de la maldición de la película?

El cine en Hollywood (y en el mundo entero, a decir verdad) se encuentra repleto de leyendas y maldiciones, muchas de ellas asociadas con producciones de renombre como lo es el clásico "Poltergeist" (1982). Desde el uso de osamentas reales hasta la muerte de varias personas dentro de su producción, la cinta de terror carga consigo una capa de misterio que se ha vuelto parte de la cultura popular.

Pero hoy no te hablaré de la supuesta maldición en dicha cinta, sino de un terror mucho más humano y que puede resultar aún más estremecedor, especialmente para las mujeres: la muerte (feminicidio) de Dominique Dunne. Conocida por su papel como Dana Freeling en "Poltergeist", la actriz estadounidense fue asesinada el 4 de noviembre de 1982 a los 22 años a manos de quien decía amarla.

Su trágica muerte, ocurrida apenas cinco meses después del estreno de la exitosa película de terror, conmocionó al mundo del espectáculo y puso en evidencia la violencia doméstica que afecta a muchas mujeres, especialmente en relaciones de poder y control. Así mismo, este feminicidio dentro de la industria dejó una gran indignación debido a la pena tan baja que enfrentó el asesino.

Dominique Dunne: una joven promesa en Hollywood

Dominique Ellen Dunne nació el 23 de noviembre de 1959 en Santa Monica, California. Hija del escritor y productor Dominick Dunne y la heredera Ellen "Lenny" Griffin, Dominique creció en un entorno artístico y literario; por ello, desde muy joven mostró interés por la actuación y se profesionalizó en ello a través de varias instituciones de renombre en Estados Unidos. Posteriormente, pasó un año en Florencia, Italia, donde estudió arte y aprendió italiano.

El caso de Dominique resalta la importancia de escuchar y apoyar a las mujeres que denuncian violencia, así como la necesidad de un sistema judicial que proteja efectivamente a las víctimas.

Fotografía: IMDb.

Su carrera como actriz despegó en 1979 con la película "Diary of a Teenage Hitchhiker" y a lo largo de los años 80, participó en series como "Family" y "Breaking Away"; y en películas como "The Shadow Riders" y "CHiPs". Sin embargo, su papel más destacado fue como Dana Freeling en "Poltergeist" y como sabemos, la película fue un éxito de taquilla catapultando a Dominique al estrellato.

Con solo 22 años, Dominique encarnaba el ideal de la joven promesa de Hollywood: talento fresco, presencia encantadora y una mezcla de inocencia e inteligencia difícil de omitir. Sin embargo, bajo esa imagen luminosa, acechaba una sombra: su violenta relación con un joven chef llamado John Thomas Sweeney, que había comenzado en 1981 tras conocerse en una fiesta en el restaurante Ma Maison, en Los Ángeles.

Dominique y Sweeney se enamoraron con rapidez e incluso se mudaron juntos a una casa en West Hollywood solo semanas después de conocerse. Pero lo que comenzaba como un romance apasionado, pronto se volvió tóxico ya que Sweeney mostraba signos de celos extremos, comportamiento controlador, episodios violentos y actitudes posesivas.

La vida de Dominique Dunne se extinguió prematuramente a manos de un agresor, en un crimen de violencia doméstica que fue minimizado por la justicia.

Fotografía: IMDb.

¿Cómo murió Dominique Dunne, actriz de "Poltergeist"?

Para agosto de 1982, la situación se deterioró a tal grado que en un episodio de violencia, Sweeney le arrancó varios mechones de cabello y en otro, la dejó inconsciente. Aunque Dominique logró huir, Sweeney la buscaba desesperadamente y esta violencia constante la llevó a romper la relación en septiembre y pedirle que desocupara la casa en donde ambos vivían; sin embargo, el chef no aceptó que era el fin de su relación.

La violencia en contra de la actriz llegó a su punto máximo la noche del 30 de octubre de 1982 cuando Dominique estaba en su casa ensayando escenas de la miniserie "V" con el joven actor David Packer. Sweeney apareció sin avisar y tras una discusión ella salió al porche.

En ese instante, Packer escuchó gritos, golpes y lo que él describiría después como un "estruendo". Al notar la conmoción, el actor llamó a la policía y a un amigo, pero al salir encontró a Sweeney sobre el cuerpo de Dominique, quien estaba inconsciente. Cuando los agentes llegaron al lugar, él confesó "maté a mi novia y traté de matarme". La muerte de Dominique Dunne puso de manifiesto la violencia machista que muchas mujeres enfrentan en sus relaciones personales.

Fotografía: IMDb.

Dominique fue trasladada al Cedars-Sinai Medical Center, donde fue puesta en soporte vital, pero después de varios días en coma fue diagnosticada con daño cerebral irreversible por falta de oxígeno, por lo que sus padres decidieron desconectarla el 4 de noviembre. Su corazón y riñones fueron donados, en un acto que su madre describió como un legado de vida tras tanta violencia.

¿Qué pasó con John Thomas Sweeney? Un juicio que pareció injusto

En septiembre de 1983, casi un año tras el crimen, comenzó el juicio contra John Thomas Sweeney, quien fue acusado inicialmente de asesinato en segundo grado, pero la fiscalía y la defensa acordaron considerar el delito como homicidio voluntario. Durante el proceso, la defensa impugnó la presentación de pruebas clave: se negó que Sweeney hubiera agredido a una exnovia llamada Lillian Pierce (quien decía haber estado hospitalizada por culpa de él); tampoco se permitieron detalles sobre los episodios previos de violencia sexual, ni las fotos de los moretones que Dominique exhibía.

Debido a esto, la sentencia en contra de Sweeney causó indignación social por su tibieza ya que fue condenado a 6 años de prisión, más 6 meses adicionales por el primer ataque contra Dominique. Sorprendentemente, salió en libertad después de dos años y medio. El juez Katz, en su fallo, señaló que el veredicto de homicidio voluntario fue conforme, pero calificó la muerte de Dominique como "un caso, pura y simplemente, de asesinato con malicia". Su funeral se celebró el 6 de noviembre en la Church of the Good Shepherd, Beverly Hills y su cuerpo fue inhumado en Westwood Village Memorial Park Cemetery.

Fotografía: IMDb.

Por su parte, un portavoz del jurado criticó posteriormente que muchas pruebas (como los ataques anteriores) no habían sido conocidas por los jurados, lo que, en su opinión, habría cambiado el resultado. Como respuesta al dolor y la injusticia vivida, la familia Dunne transformó su tragedia en lucha institucional: