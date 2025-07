Fabiola Martínez exhibe pruebas de su romance con El Escorpión Dorado | VIDEO

Todo indica que la polémica por una infidelidad está lejos de terminar para Alex Montiel, influencer conocido como El Escorpión Dorado, pues Fabiola Martínez respondió a sus declaraciones a través de un video publicado en YouTube en el que exhibe mensajes, audios, fotos y hasta prendas de ropa como pruebas del romance que tuvieron durante algunos meses, además de asegurar que habría intentado contactarla tras el escándalo.

La controversia surgió a finales de 2023 cuando se filtró en redes sociales un video en el que se observa a Montiel en una actitud romántica con Martínez durante un concierto de Peso Pluma. En aquel momento el youtuber negó una infidelidad y aseguró tener una relación abierta con su esposa, Dana Arizu. Aunque en su versión, la conductora aseguró que su relación era seria y que, incluso, él le habría expresado su deseo de convertirse en padre junto a ella.

A través de su canal de YouTube, este martes Fabiola Martínez publicó un clip en el que le manda un mensaje a Alex Montiel pidiendo dejar fuera de la polémica tanto a sus amigos como a otras celebridades acusándolo de “frenarlos”. La conductora compartió una serie de audios, mensajes y prendas de ropa con las que probaría que existió un intenso romance entre ellos y no algo fugaz como lo declararía el influencer.

“Cosa hermosa, preciosa… que no sale de mi cabeza. Te amo”, es escucha en uno de los audios compartidos por Martínez, quien también publicó la captura de pantalla de mensajes que habría recibido por WhatsApp en los que se incluyen llamadas perdidas en las que probaría que habría intentado contactarla en octubre de 2024 tras destaparse el escándalo por la infidelidad.

“No me tomaste en cuenta, me minimizaste.. y está bien, yo soy una mujer que toma decisiones, toma malas decisiones porque lo hice con el corazón y me fui como ‘gorda en tobogán’, hasta ahí está bien, tú eres una persona adulta, yo soy una persona adulta, me mentiste, te creí, ya, no pasa nada, pero con las niñas no. Estás minimizando lo que pasó con mis hijas”, dijo la conductora.