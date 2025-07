Culpan a la pareja de Henry Cavill por “transformarlo”, aseguran que se parece a Sergio Basáñez

En 2022, Henry Cavill fue considerado el hombre más guapo del mundo, de acuerdo con la plataforma TC Candler. Previo a esto, el actor de origen británico, de 42 años de edad, ya captaba la atención por su talento y atractivo; de hecho, su popularidad estuvo en auge desde 2013 porque se estrenó la película “El hombre de acero” en la que le dio vida a Superman.

Sin embargo, esto cambió luego de que Henry Cavill se convirtió en papá entre finales de 2024 y comienzos de 2025 -a la fecha no se ha revelado el día de nacimiento de su bebé-, ya que usuarios de redes sociales lo critican por su cambio de look. Algunos cibernautas incluso culpan a la pareja del actor, la productora Natalie Viscuso, de este cambio, lo que ha dado pie a memes.

El creador de contenido Eduardo Liñán, quien se presenta como “Señor Liñán” y es titular del podcast “El Horror Cast”, publicó en su cuenta de Facebook un meme en el que Henry Cavill es comparado con el actor mexicano Sergio Basáñez, de 55 años, ya que en la descripción de la imagen dice lo siguiente:

El memes de la comparación de Henry Cavill y Sergio Basáñez desató las reacciones, ya que usuarios coincidieron con Eduardo Liñán, ya que entre los comentarios se lee lo siguiente:

“Mira cómo masacraron a mi muchacho” , “ella no tiene buena mano, que yo si te traía bonito”, “es el brillo de la paternidad”, “lo pidieron en Temu, no es cierto, los dos son espectacularmente guapos”, “lo que no saben es que Henry se dejó el cabello largo para hacer el remake de ‘Cuando seas mía’” y “me dieron ganas de ver ‘Amor en custodia’”.