¿Cómo comenzó el romance de Florinda Meza y Chespirito? Así lo recuerda Rubén Aguirre

La bioserie de 'Chespirito: sin querer queriendo' ha hecho que el mundo entero esté hablando de la vida de Roberto Gómez Bolaños y muchos otros aspectos que envuelven a todos los protagonistas de 'El Chavo del 8'. En esta ocasión no se va a hablar de la serie que está en MAX, sino de un recuerdo de Rubén Aguirre, quien en el 2014 relató como fue que se enteraron del romance entre Chespirito y Florinda Meza los integrantes del programa de televisión.

El encargado de darle vida al Profesor Jirafales, contó en una entrevista en el lejano 2014 con Gustavo Adolfo Infante. En la charla con el periodista de espectáculos confesó algunos detalles de su vida personal, su trayectoria en la pantalla chica y cómo fue trabajar con Roberto Gómez Bolaños. Dentro de estos recuerdos contó como se enteraron de que Florinda y Chespirito habían comenzado su historia de amor.

El encargado de sacar el tema sobre la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza fue Gustavo Adolfo, quien lo primero que dejó claro era que Roberto está muy enamorado de ella y que para Chespirito no había nada mejor que la actriz. Después de dejar esto claro, Rubén confirmó que la historia de amor comenzó durante una de las giras por Sudamérica.

"Si fuera mala, Roberto no estaría tan enamorado de ella como lo está. Para Roberto, Florinda es lo mejor, la mejor cantante, actriz, escritora… es el amor", dijo Aguirre en la charla con Infante.

Aguirre contó como fue el inicio del romance entre Meza y Chespirito (IG: rubenaguirrefc)

Rubén Aguirre reveló cómo se consolidó el amor entre Chespirito y Florinda Meza

El 'Profesor Jirafales' explicó que la historia de amor se consolidó cuando el elenco de 'El Chavo del 8' viajó a Chile. En este viaje, Roberto Gómez Bolaños y Florinda se habrían dado su primer beso, inclusive que pasaron la noche juntos, en la misma habitación. Rubén dejó claro que el resto de los actores tenían cuartos separados, por lo que no tenía que ver con una estrategia para ahorrar en la gira por Chile.

"De pronto él amaneció en otro cuarto o ella, no sé cómo estuvo. La vida cambió para ellos. Roberto nos dijo lo que había hecho", relató Aguirre en la entrevista concedida en el 2014.

Antes de terminar con el tema, Rubén contó que el único del elenco del 'Chavo del 8' que mostró desacuerdo con lo ocurrido entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños fue Don Ramón. Aguirre relató que Chespirito el dijo que no le había hecho daño a nadie, pero Valdés le habría preguntado si no iba a perjudicar a Graciela Fernández y a sus hijos después de comenzar un nuevo romance con Florinda Meza. El 'Profesor Jirafales' confirmó que todavía no se separaba de su esposa cuando se encontraban en Chile.