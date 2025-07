Así luce la “humilde” casa de Ramón Valdés en CDMX, el actor de El Chavo del 8 pasó ahí sus mejores años con su familia

La televisión mexicana se vio marcada por el éxito de la serie “El Chavo del 8”, que escribió y protagonizó Roberto Gómez Bolaños (a) “Chespirito”. Aunque la estrella del programa era muy querida, otros actores igual se ganaron el cariño del público y Ramón Valdés es muestra de ello, quien se mantiene en la memoria colectiva como don Ramón.

Ramón Valdés saltó a la fama de la mano de “El Chavo del 8”, lo que se recuerda en la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo”, que se estrenó en la plataforma de streaming HBO Max el pasado 5 de junio y cuyo final está previsto para el próximo jueves 24 de julio.

El lanzamiento de la bioserie, que es una creación de Roberto Gómez Fernández -el hijo del fallecido Roberto Gómez Bolaños-, ha generado que el elenco de “El Chavo del 8” sea recordado y en redes sociales se habla de las viviendas de estos famosos. Una propiedad que llama la atención es la de Ramón Valdés, ya que su casa en Ciudad de México (CDMX) es descrita como “humilde”.

Con quiénes estuvo casado Ramón Valdés

Ramón Valdés estuvo casado tres veces y tuvo 10 hijos; sus esposas fueron Ermelinda Andrade, Araceli Julián, y Claudia Akel. El matrimonio más estable del actor fue el que tuvo con Araceli Julián, pese a que inicialmente vivieron en situaciones precarias. Vía redes sociales, los hijos y nietos de la pareja recuerdan aspectos de su infancia, y esto permite saber que la familia creció en una modesta casa situada en CDMX.

Así es la casa de Ramón Valdés en Coyoacán

En 2021, Miguel Valdés, nieto de Ramón Valdés, publicó en su cuenta de TikTok (@Miguel Valdés) un video mediante el que reveló que en la década de los años 70 su abuelo vivió en la colonia Prado Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, que se ubica al sur de CDMX.

Gracias al clip del nieto de Ramón Valdés se observa que se trata de una casa de dos plantas que tiene ventanas retro al frente. Igual cuenta con un pequeño jardín y no tiene barda; al parecer, se encuentra en una calle cerrada, de modo que es una zona familiar tranquila. Para no afectar a los vecinos de la zona, Miguel Valdés no detalló el nombre de la calle; sin embargo, un dato de esta zona de Coyoacán es su cercanía con la estación del Metro Mexicaltzingo.

Así es la casa de Ramón Valdés en Cuernavaca

Además, hace un tiempo Carmen Valdés, hija de Ramón Valdés, publicó en Instagram una foto familiar en la que aparecen en la entrada de la casa en la que vivieron en Cuernavaca, Morelos, entre los años 60 y 80; al parecer, se trató de una propiedad de descanso.