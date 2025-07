Así fue la vez Julio César Chávez les gritó al Chapo Guzmán, El Mayo Zambada y otros poderosos capos | VIDEO

Luego de la detención de Julio César Chávez Jr, y su presunto nexo con el cártel de Sinaloa, las declaraciones que hizo su famoso padre en 2021 han tomado relevancia, así como el parentesco que su esposa Frida Muñoz tiene con El Chapo Guzmán.

Y es que, para nadie es un secreto que el campeón Julio César Chávez tuvo una gran amistad con algunos narcotraficantes más buscados de nuestro país, y aunque el ex pugilista asegura que autoridades norteamericanas sabías de esta amistad, hoy en día estas declaraciones vuelven a ser tendencia.

Fue en una entrevista con el presentador Yordi Rosado en donde Julio César Chávez confirmó conocer a grandes capos de la droga de nuestro país: “Conozco a todos los narcotraficantes, al Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, al Azul, al Mayo Zambada, el Guero Palma, a todos, a los Arellano, a todos los conozco…”.

Y es que, según Julio César Chávez, él se convirtió en el ídolo de los capos al ganarse el titulo del campeón del mundo, pues, recordó que a él lo mandaban buscar, por lo que mejor iba por las buenas, ya que de otra forma de todas maneras se lo iban a llevar con “el patrón”. De estas visitas, “El César del boxeo” asegura que las autoridades norteamericanas estaban enteradas.

“Cuando yo me coroné campeón del mundo, yo era el ídolo de ellos, ellos tenían hijos, entonces, me mandaban llamar, si no iba, me llevaban, imaginate llegaban dos o tres suburban repleta de gente armada ‘oye te quiere conocer el patrón’... entonces, mejor ser amigos que enemigos es por eso que gracias a Dios estoy vivo, por que con nadie me he metido, ellos saben perfectamente bien que yo no me dedico a eso, que lo mío es el deporte, en Estados Unidos, los americanos también lo saben porque se los dije en su momento, ¿qué quieren que haga?”, comenzó a contar con Yordi