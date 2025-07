Wanders Lover arremete contra Dana Arizu y 'El Escorpión Dorado': "no han sido sinceros"

El 'Escorpión Dorado' y Dana, su esposa, se vieron en vueltos nuevamente en una polémica después de la entrevista de Adrián Marcelo con la supuesta ex amante de Alex Montiel. En esta ocasión la encargada de hablar del tema fue Yered Licona, mejor conocida como La Wanders Lover. Para la actriz ninguno de los dos ha sido sincero; además de confirmar que considera que Montiel sí salía con Fabiola.

Durante una charla con los medios de comunicación, La Wanders habría hablado sobre la polémica del famoso creador de contenido y Dana Arizu, donde se dice que Alex no le faltó al respeto a su esposa. Para la actriz no están hablando con la verdad. Licona considera que Fabi y el 'Escorpión Dorado' si salieron e inclusive confirmó que Montiel no ocultaba nada, ya que se dejaron ver juntos. Lo que considera que pasó fue una mala comunicación con Dana.

Para la Wanders es sencillo. Si Montiel no hubiera querido que se supiera que salía con Martínez no se hubiera mostrado en público con ella. Lo que no se hace es llevarla a un concierto donde miles de personas los podían ver juntos, como en la foto que se compartió recientemente en Internet.

"Si tú no quieres que alguien se entere de que está saliendo contigo, la escondes, te vas a un hotel, a una cabañita, o le dices: 'Ay mi amor, vente vamos a romancear por acá', pero no en un concierto donde todo mundo los vea, yo sí creo que más bien no hablaron bien las cosas Alex Montiel con la esposa", dijo La Wanders.

La Wanders asegura que le falta comunicación (IG: wandersloversoficial)

La Wanders asegura que lo que faltó fue comunicación entre Montiel y Dana

Después de dejar en claro que todo parece que fue una falta de comunicación entre el 'Escorpión Dorado' y Arizu, la comediante quiso entender lo ocurrido, por lo que planteó una hipótesis de lo que realmente pasó en el matrimonio de Montiel y Dana. Para la Wanders lo que faltó fue comunicación, ya que seguramente vio que lo del streamer y Fabiola iba en serio y no le gustó, por lo que habría decidido que no quería estar más tiempo en una relación abierta, pero no se lo había comunicado a Alex.

"A la mejor ellos tenían un acuerdo y cuando la esposa vio que iba en serio y salió con Fabiola a la mejor dijo: 'Ya no me gustó'", expresó la Wanders a los medios de comunicación intentando aclarar lo ocurrido.

Se tiene que recordar que Montiel ya rompió el silencio dejando claro cuál era la naturaleza de su relación y reafirmando la estabilidad e su matrimonio con Dana Arizu. Alex habría hablado del tema en su canal de YouTube, donde expresó que su relación con Fabiola fue breve y negó que se trata de algo duradero y profundo. El 'Escorpión Dorado' expresaría que sólo vio a Martínez cuatro veces en su vida. Sobre lo ocurrido con su esposa dejó claro que están muy unidos y enamorados.