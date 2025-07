Sin Nodal, captan a Ángela Aguilar en la Copa Oro 2025 apoyando a la Selección Mexicana en México vs Estados Unidos

Ángela Aguilar y sus hermanos, Aneliz y Leonardo, aparecieron este fin de semana en el NRG Stadium, en Houston, Texas, para apoyar a la Selección Mexicana en el partico de México vs Estados Unidos que marcó la gran final de la Copa Oro 2025 y loas imágenes de la familia se volvieron sumamente virales en redes sociales, especialmente porque la cantante apareció sin su esposo Nodal.

La primera en presumir que no se perdió esta final en la que México triunfó frente a Estados Unidos fue la propia Ángela Aguilar, quien a través de sus historias de Instagram compartió una foto de espaldas y ante el estadio para apoyar a la Selección Mexicana; allí se dejó ver junto a su hermana Aneliz y a Daniella Durand. Más tarde, con el triunfo mexa, compartió un video en el que se vio parte de la enorme celebración.

Cabe destacar que con su segunda publicación, la llamada "princesa del regional mexicano" también presumió sus raíces mexicanas para presumir el orgullo del triunfo de la Copa Oro 2025 al agregar la canción "Viva México" de su abuelo, Antonio Aguilar. Pese a este guiño familiar, quien brilló por su ausencia fue Christian Nodal, el esposo de la cantante.

Durante el cierre del torneo de la Concacaf y con dos goles a uno a favor de la Selección Mexicana, la familia Aguilar no sólo presumió en redes su presencia en el NRG Stadium, sino que algunos de los asistentes al partido también los captaron y difundieron tanto fotos como videos del momento. Sin embargo, de nueva cuenta la intérprete de "El Equivocado" fue el centro de atención, pero también de las críticas.

Si bien la tarde del domingo se mostró orgullosa de su país, en redes sociales le recordaron el incidente que protagonizó en 2022, cuando celebró el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y donde presumió ser un 25 por ciento argentina, esto por su abuela materna, quien tiene nacionalidad argentina. Asimismo, internautas señalaron que la cantante no nació en México, sino en Los Ángeles, California, por lo que habría llevado las dos banderas a la final de la Copa Oro 2025.

Por si fuera poco, las críticas no sólo revivieron polémicas del pasado, sino que también criticaron que Nodal no la acompañó al partido donde México derrotó a Estados Unidos, esto porque los esposos se han mostrado inseparables desde su matrimonio ocurrido hace más de un año.

"Ni quién la tomara en cuenta", "ahora sí según ella 100 % mexicana", "pero si ella es argentina jajaja", "a México? No creo, ella es gringa", "pero ella no es mexicana, recuérdenlo", "ella es Argentina" y "pues no que esa señora es argentina?", se lee en la red.