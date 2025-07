Ricardo Margaleff habría filtrado que Ninel Conde sí estará en La Casa de los Famosos México; así lo dijo EN VIVO | VIDEO

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México está cada vez más cerca y desde la semana pasada la producción ha ido revelando uno a uno a los participantes que a partir del 27 de julio quedaran completamente aislados del mundo. Sin embargo, antes que se confirmara que Facundo, Olivia Collins, Aarón Mercury y Alexis Ayala estarían dentro, se filtró una lista con algunas celebridades que podrían entrar y hasta ahora los nombres coinciden.

Pero una de las favoritas en la lista filtrada es Ninel Conde, una participación que ha emocionado muchísimo a los fans de la cantante, quienes esperan verla dentro del reality show para llenarlo de emoción y polémicas. Aunque todavía no es un hecho que la famosa llegue al programa, las sospechas cada vez son más grandes, especialmente después de este lunes 7 de julio.

Y es que en plena entrevista en vivo con Alexis Ayala como recién confirmado, Ricardo Margaleff habría cometido una indiscreción con la que habría filtrado el nombre de Ninel Conde como una de las siguientes celebridades para ser confirmada en esta tercera temporada.

Durante la transmisión en vivo que hizo Ricardo Margaleff con Alexis Ayala, se pusieron a bromear con la posibilidad de que una vez que el reality show inicie, el galán de telenovelas forme su propio "Solo Para Mujeres", un proyecto en el que participó con otros famosos como Sergio Mayer y Poncho de Nigris, y que además volvió a tomar fuerza tras el estreno de la serie homónima en Vix.

En medio de todos los comentarios que se lanzaron y los planes que el actor ya tendría para este proyecto, se sinceró sobre su físico y el de los dos hombres confirmados hasta ahora, Facundo y Aarón Mercury. Pero en un momento, el famoso habló del "pompis show", haciendo referencia a sus atributos y aunque su madre, presente en la entrevista, dijo que no lo quiere volver a hacer eso, comenzó la filtración.

Pues el esposo de Cinthia Aparicio aseguró que tiene muy pocos atributos para presumir; fue entonces cuando Ricardo Margaleff le dio soluciones prácticas para verse más atractivo físicamente al usar la faja calzón de Ninel Conde. Aunque para muchos este comentario fue una broma, otros lo vieron como la filtración del momento, pues la "Bombón Asesino", está dentro de la lista de figuras que podrían entrar a La Casa de los Famosos México.

"Siempre está el calzón y la faja de Ninel Conde que te ayuda a subir la pompi", dijo Ricardo Margaleff. "No, yo no tengo ni para subir. Tengo una pompi subida, además", reviró el actor.

Hasta ahora no es un hecho confirmado o descartado que Ninel Conde pudiera entrar a esta tercera temporada, por lo que queda esperar a que se confirme o desmienta esta información. Recordemos que aún faltan participantes por ser anunciados y que el show dará inicio el próximo 27 de julio por el Canal de las Estrellas a las 20:30 horas.

Por su parte, Ninel Conde dijo hace unas semanas que no tiene ningún contrato firmado que la posicione como una figura confirmada para La Casa de los Famosos, aunque sí ha hablado de negociaciones. Pero algo que podría alejarla de la casa más famosa es que quiere darle prioridad a su carrera como cantante.

"Es la tercera temporada que me hacen el favor de invitarme, tanto en la de allá como en esta, y pues si entramos en pláticas pero yo entro en pánico y siempre pido algo que sé que me van a decir que no y digo que no", dijo a finales de mayo.