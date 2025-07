Receta de chilaquiles de Michelle Salas desata polémica en redes sociales VIDEO

La versión creada por la influencer y modelo Michelle Salas de uno de los platillos favoritos de la cocina mexicana causó polémica entre miles de personas en redes sociales.

Y es que, mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, Salas desarrolló una receta muy particular de chilaquiles, para los que empleó tostadas, salsa, cebolla morada y yogur.

“Trato de hacérmelos más ligeros. Voy a poner unas tostaditas, esta va a ser como la base de los chilaquiles. Hoy me los voy a hacer solo con una, porque no tengo tanta hambre.

“Y después voy a poner mis huevos que hoy se me tostaron un poquito de más, pero está rico porque está medio crispy. Hoy no lo estoy haciendo aesthetically porque no tengo tiempo”, explicó.