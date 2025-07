Reaparece Manuel Masalva, actor de “La Rosa de Guadalupe”, que estuvo en coma en Dubái por una peligrosa bacteria

Luego de casi cuatro meses de ausencia tras ser hospitalizado de emergencia en Dubái, Manuel Masalva reapareció para retomar sus redes sociales y compartir un mensaje en el que dio una actualización sobre su estado de salud dejando ver que continúa en el nosocomio aunque recuperándose de manera favorable. El actor expresó su agradecimiento a médicos, familiares, amigos y fanáticos que lo han llenado con muestras de cariño y apoyo ante la fuerte crisis de salud que experimentó durante su viaje.

El actor, de 44 años de edad, publicó su primer mensaje desde que la crisis de salud por la que fue hospitalizado de emergencia en Dubái y, aunque no dio más detalles sobre su estado, agradeció la muestras de cariño y apoyo mostrándose positivo ante los avances que ha mostrado en los casi cuatro meses que ha estado hospitalizado.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de “Narcos: México” compartió un mensaje en el que deja ver que aunque hay avances en su estado de salud permanece hospitalizado. Indicó que pasaron 81 días antes de que pudiera “tomar aire del exterior” mostrando más de la mejoría que experimenta luego de haber estado en coma durante varios días.

Penta Zero Miedo aplica el “Mexican Destroyer” a Iztaparrasta, famoso youtuber, y lo deja tendido en el ring

“Estoy sanando (…) Esto apenas comenzó, aún falta mucho, pero me siento bendecido, fuerte, renacido y acompañado. Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida; Dios me ha dado una nueva vida. 105 días, hoy, pero estoy despierto y llueve la luz desde entonces. 81 hasta tomar aire del exterior, de la entrada y salida de miles de personas en este grandioso hospital, qué lugar, he vuelto a nacer, aquí, en otra cultura que nos ha sobrepasado en el amor y la espiritualidad”, se lee en el mensaje.