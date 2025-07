Marimar Vega acepta que no quiere tener hijos y habla de cómo tomó la decisión no ser mamá

Tomar la decisión de no ser mamá no fue fácil. Creo que es una de las decisiones más profundas y complejas a las que una mujer se puede enfrentar. En mi caso, fue un proceso largo, lleno de dudas, de ruido mental, de deberes impuestos, de miedo a perderme “la mejor experiencia del mundo”… Pero con el tiempo, y escuchándome de verdad, me di cuenta de que la mujer que soy hoy, a mis 42 años, ya no desea ser madre. Decidir desde la conciencia, no desde el miedo, me acercó más que nunca a mi verdad. Y hoy puedo decirlo en voz alta, con paz, con amor, con certeza: esta decisión me hizo sentir más libre