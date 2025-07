“Le dices que es un cobarde”: Chofer de aplicación se hace viral en TikTok por entregar pedido de desamor | VIDEO

TikTok se ha convertido en la herramienta favorita para dar a conocer todo tipo de historias con las que usuarios no dejan de sorprenderse, como la más reciente de un chofer por aplicación que se vio involucrado en una ruptura amorosa al entregar un paquete con un peculiar mensaje. Lo que captó la atención de los internautas fue el toque único que añadió el conductor entre risas, lo que generó burlas a través de los comentarios.

La historia la dio a conocer el usuario “Richy Mx” a través de su cuenta de TikTok, en donde comparte historias de lo que le ocurre como conductor de taxi por aplicación. Desde infidelidades hasta peleas, es sólo un poco de lo que ha sido testigo durante su tiempo al volante, aunque fue aquel mensaje de desamor el que se hizo viral de inmediato debido al toque de humor que añadió burlándose de lo ocurrido y cada detalle que revelaría más de la ruptura amorosa.

En el clip -que ya tiene más de un millón de reacciones- se observa el instante en el que el conductor llega ante la solicitud de un servicio de entrega de paquetería a nombre de “Carlos”. Sin embargo, en su lugar lo recibe una mujer, quien le entrega una bolsa de plástico color negro añadiendo como extra un contundente mensaje dejando claro que se trata de una ruptura amorosa. Pese a lo extraño de la situación, el chofer acepta y continúa su camino hasta el destino final del paquete.

Al llegar, el conductor entregó entre risas la bolsa de plástico a un sujeto que parece responder al nombre de “Carlos” y entonces le hace saber el peculiar mensaje haciendo burlas de ello. Finalmente y luego de añadir un poco de su humor al recado, le hace saber que es él quien debe pagar por el servicio solicitado.

“¿Qué le hiciste? Me dijo que te dijera que eres un cobarde, pocos huev**, poco hombre, que no quería volverte a ver, que no servías para nada y que te fueras pero mucho a la chin***”, dijo entre risas el conductor.