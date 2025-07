Laura Flores niega pleito y amenazas de muerte en contra de Lalo Salazar | VIDEO

La reconocida actriz Laura Flores rompió el silencio ante los recientes rumores difundidos por la periodista Martha Figueroa, quien afirmó que la también cantante amenazó al también periodista Lalo Salazar durante una discusión. Con visible indignación, Laura Flores desmintió categóricamente las acusaciones, calificándolas de "difamación" y una "falta de respeto".

Martha Figueroa afirmó en su programa "Así se hacen los chismes" que Laura Flores "se le puso como loca" a Lalo Salazar, lo persiguió y le gritó "te voy a matar". Según Figueroa, este incidente fue el detonante para que Salazar decidiera terminar la relación y bloquear a Flores de sus redes sociales.

La periodista incluso comentó que Lalo se asustó, a pesar de su experiencia como corresponsal de guerra; por su parte, Laura Flores informó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que se trató de un episodio de un ataque hipoglucémico, nunca se refirió a un conflicto de palabras o gritos.

Laura Flores habló de los rumores en su contra. Crédito: @lauraflorestv

¿Qué responde Laura Flores a las acusaciones?

En declaraciones a la prensa, Flores expresó su decepción ante la "gente muy creativa" y aquellos "que no tienen escrúpulos" por inventar tales historias. "Decepcionada de algunos medios, es increíble que inventen tantas cosas, nada más me faltó el hacha, persiguiéndolo. Qué es eso, por Dios. Soy una señora, ustedes me conocen, no tengo ni media palabra que decir a la gente que no tiene escrúpulos", sentenció la artista, enfatizando su trayectoria e imagen pública.

La actriz dejó claro que no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera un ataque directo a su persona y su familia. "No me meteré en eso, pero la gente que se tiene que meter en eso lo hará. Es una difamación, una falta de respeto a mi integridad, a mi familia, a mis hijos, a mi carrera, a mi trayectoria y eso es difamación, es un delito. En su momento se sabrá qué pasará", advirtió Flores, sugiriendo posibles acciones legales.

Sobre su relación con Lalo Salazar, Laura Flores fue enfática en desmentir cualquier conflicto. "Con Lalo me comunico de manera muy respetuosa, muy padre: ‘siempre contarás conmigo’ y eso es todo. Es increíble cómo habla la gente. Ni siquiera estuvieron ahí", afirmó, subrayando la buena relación profesional y personal que mantienen.

Finalmente, Laura Flores concluyó sus declaraciones enfocándose en sus proyectos actuales y su bienestar. "Estoy muy bien, estoy muy contenta, hago teatro, hago una telenovela, mañana grabo un videoclip padrísimo", cerró, dejando en claro que, a pesar de los rumores, su carrera y su vida personal transcurren en un buen momento.