El patadón de Konan Big a Luisito Rey en medio de polémica entrevista: "Eso te pasa por mam..." | VIDEO

Luisito Rey entró de nueva cuenta en las tendencias de YouTube después de hacerle una entrevista a Konan Big y recibir violencia física por hacerle preguntas incómodas. Esto sucedió en el más reciente capítulo de "Vamos al punto", donde llamó la atención no solamente el invitado, también la descripción del video.

La entrevista empezó tensa con la bendición de Konan Big, que se trata de una especie de rito para darle fortaleza, por lo menos mental, a las personas que entrenan con él, pero termina con una dura cachetada para la víctima. Luisito No reaccionó en este momento y prefirió seguir con la entrevista.

La entrevista después siguió como siempre lo hace Luisito Rey. Se trata de un formato donde hace incomodar a todas las personas que asisten. Esto se logra gracias a las preguntas íntimas, muchas veces sobre su vida privada o momentos traumáticos en su vida, incluso con distintas burlas a su físico, a sus trabajos, a sus escándalos, etcétera.

Algunas de las preguntas que hizo Luisito fueron "Chavana es tu ultra enemigo, a la vez la persona que más te ha hecho ganar dinero", "¿Quién se hace más guapo, Poncho De Nigris o Chavana?", "¿Te consideras una experiencia paranormal?", "¿No te gustaría volver a usar máscara, así de compas?", hasta contestó una llamada en plena entrevista.

"¿Por qué esas preguntas? Estoy aquí nomás porque estoy haciendo un pinche favor, a una persona que me dijo que no hay pedo. Como tú entrevistas, no sé cómo le estás haciendo para sobrevivir. Me dijeron que habías entrevistado a personas de criterio", fueron las palabras que dijo Konan a Luisito Rey momentos antes de arremeter en su contra.