Daniel Bisogno se le manifestó a su hija Michaela en plena audición para darle su bendición: "Pasó un colibrí" | VIDEO

El pasado 20 de junio se cumplieron cuatro meses desde el fallecimiento de Daniel Bisogno, el querido conductor de Ventaneando, que no sólo dejó un hueco en la televisión mexicana, sino también en el corazón de sus seres queridos, empezando por su hija Michaela. Sin embargo, su "fantasma" sigue acompañando a la pequeña, tal y como ella lo contó este fin de semana.

Pues la tarde del domingo se realizaron las audiciones para la producción del musical de Matilda, al que se presentaron no sólo la pequeña Michaela acompañada de su madre Cristina Riva Palacio, sino también los hijos de Andrea Torre, Odalys Ramires y Patricio Borguetti.

Pero quien se robó los reflectores fue la hija de Daniel Bisogno, especialmente para contar que su papá se le manifestó en plena audición, algo que en redes ya fue catalogado por los fans como la bendición que "El Muñe", le habría dado a su hija desde el cielo. En un encuentro con los medios, la niña de 9 años confesó que vio un colibrí con el que el fallecido conductor se le manifestó:

"Muy bien, de hecho pasó un colibrí", dijo al contar cómo le fue en las primeras audiciones.

Daniel Bisogno junto a su hija. (Foto: IG @bisognodaniel)

Ante los cuestionamientos de la prensa y la ayuda de Cristina Riva Palacio para dar contexto de lo significativo que fue este momento, madre e hija detallaron que más allá de que a Daniel Bisogno le gustaban los colibríes, el ave también era del color favorito del famoso.

"Porque era rojo y grande (y qué era el color favorito de papá), rojo", dijeron ante las cámaras.

Michaela Bisogno, lista para debutar como actriz de teatro

Este fin de semana se realizaron las audiciones para el musical de Matilda con una producción de Alex Gou, quien ya está preparando todo para montar en escena esta popular historia y de la que le prometió un papel a la hija de Daniel Bisogno desde febrero pasado que el conductor perdió la vida.

Tras su audición, la pequeña Michaela ofreció unas breves palabras a la prensa en las que contó que su participación había estado "muy padre", y que lo que más emoción le causaba era el el teatro y lo que realizaron en estos preparativos.

"Estábamos gritando, hicimos una manifestación y estábamos gritando justicia porque todos los niños tengan hogar", mencionó antes de agregar: "me sentí muy bien, me he preparado muy bien para todo eso".

El conductor siempre presumió el gusto de su hija por el teatro. (Foto: IG @bisognodaniel)

Ex de Daniel Bisogno habla del futuro de Michaela en el teatro; allí creció

Cristina Riva Palacio también ofreció unas palabras tras llevar a su hija a la que es su primera audición para debutar en el teatro y confesó que gracias a Daniel Bisogno, Michaela no le teme a los escenarios, pues incluso en su primera salida junto a su papá fue precisamente al teatro.

"Michaela ha estado con su papá desde que nació prácticamente, literal su primer salida fue a este teatro cuando tenía dos semanas, pero lo que les puedo decir es que el amor que han tenido de toda la familia, sobre todo teatral y de la tele ha sido impresionante. Digo, Paty, Ventaneando ha sido una locura, (Alex) Gou, todo el teatro, Los Mascabroders siempre están pendintes de mi princesa, le hablan", dijo.

Por otro lado, agregó que el amor que cosechó su ex se le está dando de puertas abiertas a Michaela, quien ya es testigo de todo esto. Además confesó que Fredy le dio algunos consejos para esta gran oportunidad: "Me preguntó que cómo se hacían las audiciones, le dije 'háblale a Fredy, yo la verdad no conozco de este tipo de cosas. Fredy le dio tips, le dio consejos, le mandaba audios, creo que eso es lo más padre, todo el amor que cosechó Daniel se ha sembrado y lo está haciendo con Michaela".

Finalmente, como una madre orgullosa, Cristina Riva Palacio confesó la emoción que siente de las primeras audiciones de su hija y además del esmero que a sus 9 años le está poniendo a los inicios de su carrera con el canto, la actuación y otras clases.

"Todo al mismo tiempo: emoción, adrenalina, todo a la vez. La verdad soy la mamá más orgullosa del mundo, qué les puedo decir, todas las mamás decimos lo mismo, pero para mí es la hija perfecta. Va increíble en clases, en toda la parte de actuación, de canto y la echa ganas en todo. Con eso te das cuenta que es una increíble niña y que todo lo que hace, le echa todas las ganas del mundo".