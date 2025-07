Así se ve La Casa de los Famosos México 2025 por dentro | VIDEO

Pablo Chagra, quien fue el conductor digital de las dos ediciones anteriores de "La Casa de los Famosos México", mostró recientemente imágenes de los interiores de "La Casa de los Famosos México 3", que comenzará el próximo 27 de julio a través de Televisa y de ViX.

Chagra compartió que las imágenes le llegaron y le causaron gran impacto. Expresó su entusiasmo por ver a los participantes interactuar en esos espacios, que lucen muy coloridos y con muchos espejos, y destacó que el lugar está quedando "increíble, especial, muy bien hecho".

Es importante mencionar que Pablo Chagra confirmó en marzo de 2025 que no estará al frente de las redes sociales para la tercera temporada del programa, debido a otros proyectos. Es Marie Claire Harp quien tomó su lugar en el papel digital, pues es una de las conductoras más queridas actualmente.

"Exclusiva. Te tengo las fotos que todavía nadie ha visto del interior. Me llegaron, me las mandaron, me impactaron. Podemos ver la gama de colores que estará presente, una sala de descanso, todavía faltan cosas por acomodar, pero ya las irán poniendo. Todo el mundo estará hablando de esto, pero ahorita no te puedo decir de qué lugares son. Me urge que ya veamos a todos los participantes compartiendo en estos espacios. Está quedando lindo, muy bien hecho"