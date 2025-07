Andrea Legarreta se disculpa con Aarón Mercury tras preguntarle EN VIVO a qué se dedica: "Yo no estoy metida en TikTok" | VIDEO

El influencer Aarón Mercury se convirtió en el tercer participante confirmado de La Casa de los Famosos México y en pleno destape para la tercera temporada del reality, el joven acudió al programa Hoy para dar sus primeras declaraciones como concursante; sin embargo, las redes estallaron en contra de Andrea Legarreta, quien tras presentarlo lo cuestionó con las preguntas de qué haces y a qué te dedicas.

Ante el impacto que tiene el matutino de Televisa y la gran cantidad de fans que tiene Aarón Mercury, las redes estallaron en contra de Andrea Legarreta, pidiéndole que antes de presentar a un invitado se informe sobre su perfil; el hate y polémica crecieron tanto que este lunes la ex de Erik Rubín ofreció disculpas en vivo al participante de La Casa de los Famosos, a quien le aseguró, no lo cuestionó con mala intención.

Fue durante la transmisión de este lunes 7 de julio cuando Aarón Mercury para aclarar todo lo que se ha comentado con mucha fuerza en redes sociales; frente a las cámaras y junto a todos los conductores, la presentadora estelar incluso bromeó con la situación al revelar que es, "una señora que vive en Narnia", y que por lo tanto está muy desconectada de las redes sociales, especialmente de TikTok, donde el influencer es muy famoso.

"Yo dije, Aarón , qué haces, a qué te dedicas porque soy una señora que vive en Narnia y lo digo en serio, no había ninguna mala intención. De verdad vivo en Narnia y entonces el asunto es que cuando yo le pregunté dije, a lo mejor hay otras personas que como yo no lo ubican bien, porque al final yo no estoy metida en TikTok", dijo.

Cara a cara, Aarón Mercury y Andrea Legarreta aclaran diferencias

Este lunes 7 de julio Andrea Legarreta se tomó unos minutos de la transmisión del Programa Hoy para explicar que los cuestionamientos que le hizo a Aarón Mercury la semana pasada fueron para que él mismo se presentara, ya que así como ella, existen muchas personas que no están inmersas en las redes sociales.

"Para nosotros como entrevistadores está bueno preguntar para la gente que no sabe también, porque además nosotros no sabemos a quién van a destapar, de verdad no lo sabemos. No teníamos ni idea y me dicen, infórmate. Pues no me puedo informar porque no nos dicen quién es", dijo la conductora.

Además, respondió a que en tantos años al aire ha recibido en el foro del matutino a muchos invitados, por lo que es imposible recordarlo a todos; una clara referencia a lo que los fans del influencer comentaron desde hace unos días y es que la semana pasada no fue la primera vez que el joven asistió al programa, ya que en diciembre de 2024 también fue invitado al programa.

Tras aclarar lo anterior, la mamá de Mía y Nina Rubín le ofreció unas sinceras disculpas al creador de contenido y también a las personas que se pudieron haber sentido ofendidas por la situación que se vivió completamente en vivo.

"Una disculpa si lo sintieron como que fui mala onda, te deseo lo mejor. O sea, no hay mala onda contigo, de verdad no recordábamos, no sabía", concluyó.

Finalmente Aarón Mercury tomó la palabra y aceptó con mucha amabilidad las disculpas de Andrea Legarreta a quien le aseguró que, "no pasa nada". El influencer también aprovechó las cámaras para pedirle al público que detengan el hate y las críticas, pues reconoce que está bien que no todo el mundo lo conozca.