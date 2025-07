¿Rubén Aguirre perdió su millonaria fortuna tras el éxito del Chavo del 8? La VERDAD de su brutal ACCIDENTE

La serie Chespirito: Sin querer queriendo se ha convertido en todo un fenómeno en México y en los países de habla hispana, reviviendo de nueva cuenta las polémicas y escándalos a los que se enfrentó el creador del programa humorístico, Roberto Gómez Bolaños, y el resto del elenco, además de otros hechos trágicos que ya habían quedado en el olvido como un accidente de Rubén Aguirre.

El actor que le dio vida al Profesor Jirafales se ha vuelto tendencia después de declaraciones en las que aseguraron que antes de que Florinda Meza se enamorara de Chespirito, habría ocasionado el divorcio de Rubén Aguirre y desde entonces muchos hechos de la vida del fallecido comediante han salido a la luz. Uno de ellos es, por ejemplo, que perdió su millonaria fortuna y quedó en la quiebra.

Aunque mucho se ha comentado sobre esta historia, se trató de algo mal contado, según aclaró el actor de El Chavo del 8 en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. De acuerdo con las memorias del famoso, un accidente en automóvil le trajo enormes deudas y gastos médicos no sólo para él, sino también para su esposa, la señora Consuelo de los Reyes.

¿Rubén Aguirre quedó en la quiebra antes de morir?

Rubén Aguirre afirmó que esta situación no lo dejó en la calle, ni en quiebra, ni nada por el estilo, aunque sí reconoció que ante las múltiples heridas y fracturas que él y su amada Consuelo de los Reyes sufrieron, los gastos hospitalarios fueron de al menos un millón de pesos.

"Fue un reportero que dijo mentiras; les dices una cosa y la tergiversan y hacen otra, dicen otra, y cuando hablé del accidente les dije que me había costado mucho dinero, hospitales, esto lo otro, doctores, médicos, medicinas, gasté más de un millón de pesos. Entonces él lo voleó y dijo que estaba en la ruina", aclaró sobre los rumores.

¿Qué accidente sufrió el profesor Jirafales?

Rubén Aguirre, mejor conocido como el Profesor Jirafales, sufrió un aparatoso accidente de auto el 31 de diciembre de 2007 mientras se dirigía a Los Mochis, Sinaloa; según contó el actor, en el automóvil viajaban él y su esposa, pero tras perder el control de la unidad por una falla en los frenos, ambos fueron ingresados de urgencia a un hospital.

"Íbamos, iba yo a trabajar a Mochis, iba mi esposa conmigo, siempre desde que mis hijos fueron grandes ya mi esposa me acompañó siempre a todas las giras y llegando a un peaje adelantito de Mazatlán, me fallaron los frenos, no pude frenar. Apreté el pedal y no frenó la camioneta, me estrelle contra un muro allí", dejo al programa De Primera Mano.

Sobre este trágico accidente en el que su auto terminó estrellado contra un muro, las lesiones que sufrió la pareja fueron terribles y los llevaron a estar hospitalizados y sometidos a cirugías para atender lesiones y fracturas como en la columna. De acuerdo con lo que confesó a Gustavo Adolfo Infante, todo esto le costó al menos un millón de pesos; sin embargo, afirmó que esto no lo dejó en la ruina.

"Muy triste y muy doloroso, como son los accidentes verdad. Mi esposa perdió una pierna, a mí me tuvieron que operar de la columna vertebral; me metieron cuatro tornillos y una placa, esta pierna la tenía en tres pedazos, fracturas. En fin, muy doloroso, muy tiste ", confesó al programa de Gustavo Adolfo Infante.