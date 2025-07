Natanael Cano defiende los corridos tumbados y asegura que son parte de la cultura en México

Ahora que Natanael Cano está en promoción de su nuevo disco “Porque la demora”, el cantante ha compartido algunos detalles de la producción con prensa y creadores de contenido, en donde cada que tiene oportunidad defiende los corridos tumbados, género del que asegura es el fundador.

El creador de los corridos tumbados recientemente estrenó un nuevo disco en donde no incluyó ningún tema en este género, razón que impactó a sus seguidores ya que el álbum “Porque la demora” llegó justo cuando el gobierno mexicano sugirió y prohibió este tipo de letras para conciertos y eventos masivos.

Para Natanael Cano, el tema de prohibir los corridos tumbados, género en el que se desenvuelve y que empezó es una gran equivocación, según mencionó ya que asegura que forman parte de la cultura de México y la razón por la que muchos artistas se han dado a conocer a nivel mundial.

El cantante originario de Hermosillo, Sonora estuvo como invitado en el proyecto de DimeloKing, quien viajó de Medellín a Ciudad de México para entrevistar al “rey de los corridos tumbados”, quien en su nuevo disco no incluyó ningún corrido y se inclinó por sonidos urbanos, aunque reveló que esto coincidió con el tiempo en el que las autoridades prohibieron estas letras.

“Se juntó, los tiempos de Dios son perfectos, tal vez si yo hubiera hecho el álbum de corridos no iba a ser igual, no iba a poder desarrollar los conciertos de la misma manera que tengo pensado hacerlo con este álbum, pero se dio sin querer y justo yo ya estaba terminando este álbum cuando salió todo eso no, el borlote de los corridos que se iban a prohibir”, dijo Natanael Cano en el podcast “De frente con DimeloKing”.