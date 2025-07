Muere Aria Covamonas, la mexicana que fue reconocida internacionalmente por su animación experimental

Aria Leonora Guzmán Casanova perdió la vida este 6 de julio en la ciudad de Oaxaca. La cineasta y animadora mexicana murió a la edad de 46 años. La encargada de dar la noticia de la partida de la exponente mexicana en el séptimo arte fue la diputada de la CDMX Diana Sánchez Barrios, quien confirmó el fallecimiento, pero no dio más detalles sobre cómo fue que perdió la vida la nacida en Monterrey, Nuevo León.

En el comunicado de la diputada de la CDMX se confirmó que Aria perdió la vida en Oaxaca y pidió a la gente que ayudaran a contactar a su familiar; además de compartir unos teléfonos brindados por activistas del estado del sur de la República Mexicana para que se pueda brindar información sobre lo ocurrido con la exponente mexicana en el mundo del cine.

"Lamentablemente me comunican que la cineasta y animadora Aria Leonora Guzmán Casanova, conocida en el medio como Aria Covamonas, ha sido encontrada sin vida en la ciudad de Oaxaca. Se pide el apoyo para localizar a sus familiares. Activistas del estado me comparten los siguientes teléfonos para cualquier información: 9511624083 y 9516110292", escribió Diana Sánchez en su cuenta de X.

¿Quién fue Aria Covamonas?

Aria Leonora Guzmán Casanova, mejor conocida como Aria Covamonas, nació en Monterrey, Nuevo León en 1979. Se dice que se formó como realizadora audiovisual de manera autodidacta, por lo que queda claro que su talento era nato. En la última década, se consolidó como una de las grandes exponentes mexicanas en el cine experimental. Su técnica presentó una combinación de técnicas de animación, fotomontaje y reapropiación de imágenes y sonidos.

La regia fue conocida por su trabajo con animación experimental. Sus obras incluía una metodología que estaba enmarcada por la influencia del dadaísmo y el surrealismo. Aria definía su proceso creativo como un 'mecanismo' que busca reorganizar fragmentos visuales y sonoros. Este método hacía que el significado se forjara solo y de forma espontánea

Entre las obras más reconocidas se encuentran una serie de cortometrajes que circularon en festivales nacionales e internacionales en el 2017. Camille Saint-Saëns’ The Carnival of the Animals, fue su primera pieza y la que enmarcó el inicio de una carrera llena de reconocimientos. Entre los títulos más conocidos se encuentran: 'Taxidermy for Beginners' y 'Unidentified Item no. 984'.

Entre los films que he podido ver, de lejos, la animación mexicana 'La gran historia de la filosofía occidental', de Aria Covamonas, es la mejor película que compite por el Tiger Award. Buenísima. #IFFR2025 pic.twitter.com/RQTtsvltwp — Críticademónica uD83CuDDF5uD83CuDDF8uD83CuDDF5uD83CuDDF8 (@criticademonica) February 6, 2025

Para el 2021 participó en el Festival internacional de Cine de Morelia con 'Adventures in the Under Ground'. Entre 2021 y 2024 realizó su primer largometraje, 'La gran historia de la filosofía occidental'. Esta obra fue seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Róterdam en el 2025. El filme que recibió una serie de elogios a nivel internacional, fue distribuida por Miyu Distribution.