Michelle Salas causa polémica por su receta de chilaquiles: “Mejor nadota” | VIDEO

En redes sociales criticaron la receta de Michelle Salas por hacer chilaquiles, pues la modelo lo hizo de una forma “saludable” pero al parecer para los internautas en redes sociales fue un insulto a la tradicional receta de chilaquiles verdes, por lo que no han dejado de criticarla, pese a que dijo es una de sus platillos mexicanos favoritos.

La hija de Luis Miguel se metió en una polémica que tiktokers no han pasado por alto. Y es que, al querer compartir un poco de su día a día en su perfil de la plataforma china, compartió con sus seguidores cómo hace chilaquiles, pero más de uno reaccionó de forma negativa a su receta, pues aunque trató de hacerla muy parecida a la original, el resultado, aseguraron no se antojaba para nada.

“No le crean, así no hacemos los chilaquiles en México”, “Yo nada más no veo la salsa verde, no sé qué color sea esa”, “Saben horribles con tortillas horneadas”, “Me quedo con las enfrijoladas de Anahí y las flautas de Thalía”, fueron algunos de los comentarios más recurrentes en TikTok. Noticias Relacionadas Michelle Salas revela la delicada enfermedad que padece desde hace unos años: “Ha sido frustrante”

Michelle Salas irradia belleza vestida de flamenca y aseguran que es el vivo retrato de Sylvia Pasquel y Silvia Pinal

Aunque trató de hacerla muy parecida a la original, el resultado, aseguraron no se antojaba para nada. | Foto: TikTok @michellesalasb

Michelle Salas comparte su receta para hacer chilaquiles pero le llueven críticas

Fue a través de su cuenta de TikTok donde la influencer posteo un video haciendo chilaquiles, sin embargo, cambió algunos ingredientes para que fuera una receta saludable. En lugar de utilizar tortillas fritas, usó horneadas, agregó salsa verde, no puso queso blanco o rallado y tampoco añadió crema porque dijo que no tenía, pero la sustituyó por yogur griego.

Como resultado dio una receta saludable pero poco apetitosa, o al menos eso es lo que dicen en redes sociales, pues lo que más les llamó la atención fue que la salsa verde no parecía verde y que además cambió la crema por el yogur. Pero, no todos los comentarios fueron negativos, algunos hasta la defendieron.

Defienden a Michelle Salas por su receta de chilaquiles fit

No todo fue negativo después de compartir su receta de chilaquiles, luego de postrar el video, no se hicieron esperar las críticas pero también hubo muchos usuarios defendiendo a Michelle, pues decenas de ellos aseguraron que también comen chilaquiles de esa forma porque es la versión más saludable de la receta tradicional y no tiene nada de malo, incluso aseguran, es la versión más recurrente que nutricionistas comparten para las personas que cuidan su alimentación.

Hubo muchos usuarios defendiendo a Michelle, pues decenas de ellos aseguraron que también comen chilaquiles de esa forma porque es la versión más saludable | Foto: TikTok @michellesalasb

¿A qué se dedica Michelle Salas?

Michelle Salas es modelo, influencer y diseñadora de moda. También es conocida por ser hija de la cantante Stephanie Salas y nieta de la actriz Sylvia Pasquel, además de ser bisnieta de Silvia Pinal e hija del cantante Luis Miguel. Ha trabajado como modelo para marcas internacionales. Estudió diseño de modas en Nueva York, y ha colaborado con revistas como Vogue y Glamour. Además una figura muy activa en redes sociales, donde comparte contenido de moda, estilo de vida y viajes.