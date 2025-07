Desde Pantera y Metallica hasta Jason Momoa se rinden ante Black Sabbath y despiden a Ozzy Osbourne

La fecha se cumplió y desde la mañana de este sábado (tiempo de México) miles de personas se han reunido en el Villa Park en Aston, Birmingham, así como en todas partes del mundo a través de la transmisión virtual, para el ambicioso concierto Back to the beginning, con el que Black Sabbath y su líder Ozzy Osbourne se despiden de los escenarios.

Bandas como Metallica, Lamb of God, Pantera, Gojira, Tool y Anthrax subieron al escenario para interpretar tanto temas propios como rendir tributo covereando canciones de Black Sabbath y del llamado Príncipe de las tinieblas.

Mastodon, quien abrió el concierto, homenajeó a Sabbath con el tema “Supernaut”, en el que subieron al escenario como músicos de apoyo los bateristas Danny Carey (Tool), Eloy Casagrande (Slipknot) y Mario Duplantier (Gojira), Lamb of God interpretó entre su set “Children of the grave”, que lanzará la banda de Ozzy en 1971, y Tool los reconoció con su versión de “Hand of doom, entre otros”.

El show, cuyas ganancias serán destinadas a las asociaciones Acorns Children's Hospice, Birmingham Children's Hospital y Cure Parkinson's, tiene a Jason Momoa en la conducción, actor conocido por filmes como “Aquaman” y quien se ha declarado fan del heavy metal.

“Lo logramos, somos los más afortunados del mundo. Bienvenidos a ‘Back to the beginning’ el último show de Ozzy Osbourne y el último show para los provenientes de Birmingham, Black Sabbath”, compartió Momoa al inicio del show y después de la presentación de Mastodon.

“Hoy celebramos el heavy metal, un movimiento inventado por Black Sabbath, eso hace hoy una celebración de todos ustedes, de Birmingham, porque esta es la ciudad que lo dio a luz", dijo Momoa a quien también se le vio participar en el llamado mosh pit durante el set de Pantera.

Formada en Birmingham en 1968 por el guitarrista Tony Iommi , el baterista Bill Ward , el bajista Geezer Butler y el vocalista Ozzy Osbourne, Black Sabbath es considerada como una de las piezas fundamentales de la creación del heavy metal, género que entre sus exponentes más destacados ha dejado nombres como el de Iron Maiden.

MAAZ