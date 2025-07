Carolina Castro, esposa de Óscar Burgos, rompe el silencio tras rumores de divorcio con reflexión de lo que es el amor

Después de la polémica que se generó en el entorno del Escorpión Dorado comenzaron los rumores sobre la separación de Óscar Burgos y Carolina Castro. Tras varios días circulando dichas teorías en redes sociales, llegó el mensaje del comediante en redes sociales y de Carolina Castro, esposa del creador del 'Perro Guarumo'. La joven de 30 años compartió un comunicado donde terminó con todos los rumores sobre la posible separación.

La joven esposa del comediante regio compartió en Instagram un mensaje con el que puso fin a todas las teorías en redes donde se indicaba la posibilidad que Óscar y Carolina habían puesto fin a su matrimonio. Castro confirmó que el regio está de viaje, pero que no existe ningún problema o posibilidad de que ponga fin a relación amorosa.

"Sí, está vez mi esposo se fue de viaje... y no, no es que estemos peleados, ni que me caiga mal, ni que nos estamos separando. Simplemente... ¡también se vale no ir! Fue una decisión mutua, con amor y con mucha conciencia". expresó Carolina en el inicio del comunicado.