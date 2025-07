Así fue la boda del hijo de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández, Florinda Meza se mostró incómoda | VIDEO

El lanzamiento de la nueva bioserie de Chespirito trajo consigo muchas polémicas entre la familia de Graciela Fernández y Florinda Meza. En esta ocasión no vamos a revelar uno de los secretos guardados por los herederos de Roberto Gómez Bolaños, sino el día que le hijo de la leyenda de la televisión mexicana contrajo matrimonio. La viuda del actor del 'Chavo del 8' estuvo presente, pero no se mostraba muy feliz en la ceremonia.

Con las historias que se han ido presentando a lo largo de los capítulos de la serie que se estrenó en MAX, también llegaron las polémicas y las declaraciones por parte de Florinda Meza, quien no estuvo de acuerdo con que se lanzara la bioserie. Por ese motivo los fans han ido revelando algunos otros detalles sobre como era la relación entre la actriz y los herederos de Roberto Gómez Bolaños. Lo que es una realidad es que no parecía llevar una buena relación.

Recientemente se filtró un video en el que se muestra un poco de la ceremonia religiosa de la boda de Roberto Gómez Fernández. La grabación no parece ser de la mejor calidad, pero se alcanza a ver a su segunda esposa, Chantal Andere. En el clip todos se muestran muy contentos por poder vivir el momento en el que el heredero de Chespirito se unía en matrimonio con su pareja. Lo que no pasó desapercibido fue que Meza no estaba muy alegre.

Florinda Meza habría asistido a la boda del hijo de Chespirito (IG: florindamezach1)

El video en el que se muestra a Florinda Meza incómoda en la boda del hijo de Chespirito

El clip comienza con una toma de los novios, Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández. Posteriormente la cámara muestra a los papás de la novia y procede a enseñar a Chespirito y a Graciela Fernández, quienes se encontraban juntos, como lo indican los protocolos, ya que eran los papás del novio. En la segunda fila aparece Doña Florinda, que a diferencia del resto de los presentes, se mostraba incómoda e inclusive se podría decir que molesta.

El video continúa y se aprecia como los papás de la novia se acercan para darle la bendición. En un segundo plano aparece Graciela y Roberto Gómez Bolaños haciendo lo mismo con el heredero del actor. Tras el beso en el cachete de Chespirito a su hijo, el video continúo con los novios frente al sacerdote, quien le estaba dando la bendición previo a terminar con la ceremonia. El clip termina con el beso entre Roberto Gómez Fernández y Chantal Andere.

Se tiene que recordar que el hijo de Chespirito estuvo casado Kim Bolívar de 1984 a 1990, siendo la primera esposa del heredero del 'Chavo del 8'. Posteriormente se unió en sagrado matrimonio con Chantal Andere desde el 2001 al 2006. Tras el divorcio, Roberto se mantuvo soltero algunos años hasta que en el 2010 se volvió a casar con Jessica Coch, pero el matrimonio no duró mucho, ya que para el 2011 se volvió a divorciar. Fue hasta el 2017 que se casó con Krystel Padilla, con quien sigue felizmente casado.