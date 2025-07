El programa de televisión mexicano "Netas Divinas" parece estar enfrentando una inesperada crisis interna, pues la comediante y nueva integrante del panel, Sofía Niño de Rivera, protagonizó un polémico episodio en la más reciente emisión al revelar públicamente un conflicto con la conductora Galilea Montijo, desatando rumores sobre el ambiente hostil detrás de cámaras.

Sofía Niño de Rivera ingresó al panel hace apenas unos meses, en sustitución de Paola Rojas, un cambio que generó expectativas y también resistencia. De acuerdo con fuentes cercanas al programa, algunas integrantes como Tania Rincón y Karime Pindter eran las favoritas para ocupar ese espacio, lo que habría generado una atmósfera tensa en los camerinos.

Fue así como durante la emisión, que suele caracterizarse por debates sobre temas actuales y personales desde una perspectiva femenina sin filtros, Sofía Niño de Rivera no dudó en expresar con su característico humor ácido una queja dirigida a Galilea Montijo: la supuesta exclusión de la comediante de la lista de invitados para la fiesta de cumpleaños de Galilea.

Sofía Niño de Rivera lanza comentario sarcástico en contra de Galilea Montijo

La llegada de Sofía fue vista como un intento por refrescar el formato con una personalidad reconocida en la comedia stand-up, famosa por su humor ácido y su estilo directo, por lo que el detonante del reciente conflicto fue la revelación de Sofía durante una emisión del programa, cuando sin filtro acusó a Galilea Montijo de no haberla invitado a su fiesta de cumpleaños. Frente a cámaras, la comediante lanzó la siguiente declaración:

A mí no me invitaste, ven por qué nos caemos mal... A ver, a todos los medios: Galilea no invitó a Sofía a su cumpleaños porque no le cae bien la nueva neta, dijo Sofía Niño de Rivera.

Pero la situación no terminó ahí ya que Sofía Niño de Rivera fue más allá al confesar, con una mezcla de sarcasmo y desdén, que ni siquiera ha sido añadida al grupo de WhatsApp que comparten las conductoras del programa. "Tienen un chat de netas en donde aún no me incluyen", comentó, dejando entrever que su integración al equipo sigue siendo incompleta, pese a su participación frente a cámaras.

Intentando suavizar el impacto de sus declaraciones, Sofía bromeó después con un tono más relajado: "Te agradezco no haberme invitado porque venía llegando de Europa... me gusta que me inviten para poder decir que no". Aun así, la tensión ya era palpable en el estudio y Galilea, visiblemente desconcertada, trató de quitarle hierro al asunto desviando la conversación y atribuyendo el malentendido a su pareja.

¿Hay enemistad entre Sofía Niño de Rivera las conductoras de "Netas Divinas"?

En un intento por calmar las aguas, Daniela Magun intervino explicando que estaba por integrarla al famoso grupo de WhatsApp, aunque aclaró que la única con facultad para hacerlo era Consuelo Duval. No obstante, la tensión no se disipó ya que Sofía no dudó en lanzarle un dardo a Daniela al señalarla como "la más buena onda porque necesitas caerle bien a todos", comentario que, aunque envuelto en risas, pareció incomodar a más de una.

Daniela respondió con una sonrisa nerviosa y su comentario flotó en el aire unos segundos incómodos y a pesar de los esfuerzos por llevar la conversación hacia un terreno más ligero, centrado en los detalles de la fiesta que había desatado el conflicto, la atmósfera ya se había cargado.

Las miradas esquivas, los silencios incómodos y las risas forzadas dejaron entrever lo que muchos espectadores interpretaron como una clara falta de conexión entre Sofía y el resto del panel. La escena dejó abierta una pregunta que sigue generando comentarios en redes: ¿hay una verdadera fractura entre Sofía Niño de Rivera y sus compañeras o todo fue un malentendido?