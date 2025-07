Productor de "La Voz México" rompe el silencio, revela el detrás del traumático día que murió Jenni Rivera

Miguel Ángel Fox, reconocido productor de televisión, compartió recientemente detalles conmovedores y hasta ahora poco conocidos sobre el trágico día en que Jenni Rivera falleció en un accidente aéreo. Fox, quien fungía como productor de "La Voz México" en el momento del suceso, reveló haber sido una de las primeras personas en enterarse de la noticia, la cual en un principio creyó que era una broma de muy mal gusto.

"Realmente a mí nunca me había sucedido una cosa así, yo pensé que la persona que me habló y me dijo, yo estaba desayunando, pensé que era una broma", relató Fox sobre el momento en que recibió la impactante llamada. La voz al otro lado de la línea le informó: "pues salió de Monterrey el avión de Jenni y se desapareció de los radares".

De acuerdo con sus propias palabras, eran aproximadamente las ocho de la mañana de un fatídico domingo, el mismo día en que se transmitiría el programa en la televisión mexicana. La incredulidad se apoderó de él: "cuelgo y dije: 'los aviones no se desaparecen de los radares'".

¿Qué le pasó a Jenni Rivera?

La gravedad de la situación se hizo innegable cuando una segunda llamada confirmó lo impensable. "La señorita que está en la torre de control me vuelve a explicar (lo ocurrido) y digo: ‘¿está 100 por ciento segura de que se estrelló el avión?’, y me dice: ‘sí’, y se suelta a llorar", narró Fox, evidenciando la magnitud de la tragedia incluso para quienes manejaban la información. En ese momento, la información sobre el accidente aún no era de dominio público; la desaparición del radar era un detalle que pocos conocían.

La noticia provocó un cambio radical en la producción de "La Voz México": "Casi como a las seis de la tarde cambia el programa, porque ahora es un programa de duelo", explicó el productor. La atmósfera en el set se tornó sombría; los propios coaches se mostraban renuentes a participar, sumidos en el shock. "Estas producciones se vuelven una familia, todo el mundo estaba en shock", comentó Fox, reflejando el impacto emocional que la muerte de Rivera tuvo en todo el equipo.

A pesar del dolor, el programa tuvo que continuar. La imagen más desgarradora, según Fox, fue la silla de Jenni Rivera en el set. "En la silla de Jenni nada más estaba una rosa blanca", recordó con tristeza. La participación de su hermano, Lupillo Rivera, quien "nos ayudó un poco", añadió un matiz aún más emotivo a la transmisión.