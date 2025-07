Montserrat Oliver asegura que a María Félix le gustaban las mujeres e intentó ligarla

En una reciente emisión de su popular programa "Montse & Joe", la carismática conductora Montserrat Oliver sorprendió a su audiencia con una revelación que no tardó en generar debate y viralizarse en redes sociales, pues afirmó que María Félix, la icónica "Doña" del cine mexicano, era lesbiana y que incluso se le había declarado en su juventud.

La conversación ocurrió cuando la conductora de 59 años se encontraba en compañía de figuras conocidas como Roxana Castellanos, Celia Lora, Vielka Valenzuela, Raquel Bigorra y Ninel Conde. Todo comenzó con una pregunta de Montserrat dirigida a Ninel Conde: "¿Cómo te visualizas? Cuando así te dicen: 'Vuelve a nacer y no puedes ser Ninel Conde', ¿qué te gustaría ser?, ¿cómo quién?"

La respuesta fue rápida y directa: "Ay, La Doña... me hubiera encantado ser María Félix. Sí, porque siento que por perr*... porque aprendí a decir no y no y punto". Aunque todo parecía ser una anécdota normal entre las conductoras, este comentario fue el pretexto perfecto para que Oliver lanzara una declaración que dejó a sus compañeras boquiabiertas.

¿A María Félix le gustaban las mujeres?

Fue en ese instante cuando Montserrat, entre risas y con una picardía inconfundible, lanzó la frase que prendió la mecha del escándalo sobre la orientación sexual de María Félix, misma que ha sido objeto de especulación durante décadas, alimentada por su imagen fuerte, su estilo de vida independiente y su actitud desafiante ante las normas sociales de su época.

¡Y era lencha también! ¡Eh, cuidado!, dijo Montserrat Oliver entre risas.

Este término coloquial para referirse a mujeres homosexuales en México desató carcajadas, sorpresa y, al mismo tiempo, una ola de preguntas en torno a la vida privada de María Félix, una figura legendaria no solo por su talento y belleza, sino también por su personalidad arrolladora y su vida llena de misterios.

Durante la charla, Raquel Bigorra recordó que se había escuchado en círculos cercanos a la farándula que María Félix habría intentado conquistar a Montserrat Oliver, ante esto, la conductora no dudó en confirmar esa anécdota con una sonrisa cómplice: "Sí, claro. Me tiró la onda".

Aclaró que, aunque hubo coqueteos, nunca pasó nada entre ellas, y señaló con humor: "siempre me han gustado más jóvenes que yo." No obstante, con la madurez, la conductora reconoce que ahora ve esos momentos con otra perspectiva: "Hoy que estoy más grande y he vivido más, digo: 'Ay, qué pen***'".

Las declaraciones de Montserrat Oliver rápidamente se hicieron tendencia en distintas redes sociales, donde los usuarios mostraron opiniones divididas. Algunos celebraron la audacia de Montserrat y la posibilidad de un nuevo enfoque para conocer la vida de María Félix; otros criticaron que sin evidencia concreta, estas afirmaciones sólo alimentan rumores y pueden perjudicar la memoria de la actriz.