El hijo de Alberto Vázquez no sabe nada de su papá desde que lo hospitalizaron, manda inquietante mensaje

A mediados del mes de junio te informamos que el famoso cantante, y actor, Alberto Vázquez, fue hospitalizado para ser sometido a una cirugía por un cateterismo en la pierna. En redes sociales su hijo, Arturo Vázquez, señaló que todo había salido bien y su padre estaba en recuperación.

Sin embargo, durante esta semana, Arturo Vázquez, concedió una entrevista en la que aseguró que actualmente no sabe nada del estado de salud de su papá. Al parecer no han tenido contacto desde que el intérprete estuvo hospitalizado en el mes de junio.

En una de las recientes transmisiones del programa "De Primera Mano" los conductores entrevistaron a Arturo Vázquez, hijo de Alberto Vázquez. El también cantante estuvo al pendiente de la salud papá por medio de sus redes sociales.

Durante la plática, Arturo Vázquez provocó incertidumbre al decir que actualmente no sabe cómo está de salud su papá, el reconocido cantante, Alberto Vázquez. Al parecer no le han permitido estar cerca de él tras su reciente hospitalización.

En este sentido Arturo Vázquez aseguró que ha tenido contacto con sus hermanas, quienes le dicen que Alberto Vázquez está bien y se encuentra en recuperación tras ser sometido a una cirugía. Confesó que no puede decir realmente cómo está, pues todo se lo dicen sus familiares.

Arturo Vázquez aseguró que no estuvo cuando su papá fue hospitalizado, pero se mantuvo al pendiente de su estado de salud. Expresó que quería ir a visitar al reconocido cantante, sin embargo, su hermana le pidió que esperara más tiempo. Se mostró tranquilo al decir que espera que su papá salga a explicar cómo está de salud.

"Mi hermana me dijo que me esperara un poco porque está descansando mucho. En su momento les dirá qué fue lo que pasó realmente, no tengo idea qué le pasó. No sé nada", señaló.