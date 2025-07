Cristian Castro aparece bailando y VIDEO se vuelve viral por los comentarios sobre su cambio de look

El cantante mexicano Cristian Castro y su novia, la empresaria argentina Mariela Sánchez, viven un verano anticipado porque viajaron a Mónaco, desde donde presumen su amor. La pareja se robó las miradas en redes sociales, sobre todo porque grabó un video en el que aparece bailando.

La pareja no dudó en compartir en redes sociales el video del baile, presumiendo cómo disfrutan su noviazgo y la estancia en Europa. Sin embargo, Cristian Castro, quien tiene 50 años de edad y es hijo de la actriz Verónica Castro, es blanco de críticas negativas por su cambio de look.

Otros usuarios expusieron que Cristian Castro es el “hijo de Walter Mercado y Donald Trump” debido a su cambio de look, ya que luce cabello rubio claro. En tanto, otros cibernautas compararon al cantante con Beetlejuice, el fantasma estrella de la película Beetlejuice Beetlejuice que protagonizó Michael Keaton. “Botón de Beetlejuice Castro” y “son ideas mías ¿o Cristian Castro es el hermano perdido de Beetlejuice?”, se lee entre los comentarios.

Así como hay críticas negativas, también hay comentarios llenos de elogios para Cristian Castro porque usuarios expusieron que “sí parece señora, ¡pero una señora feliz!”. Asimismo, destacaron que tiene una “personalidad única”, de modo que se enfoca en ser feliz, ignorando las críticas.

“Amo a Cristian. Su forma de vivir es hermosa, no le importa nada ni nadie”, “¡a mí me cae superbién! ¡Qué haga lo que quiera!” y “tiene una personalidad única, a mí me cae bien”.