Belinda habla por primera vez de su expareja y confirma que “Heterocromía” es para él: “Cuando terminó la relación tenía tanto dolor"

Belinda sigue triunfando con su disco “Indómita”, el cual fue lanzado el pasado 5 de junio y aunque algunos sencillos ya habían salido a la luz pública y habían arrasado en las listas de popularidad, otros fueron una grata sorpresa para sus seguidores y algunos ya se han convertido en los favoritos de este nuevo álbum como “Heterocromía”.

El cual es un tema que cautivo por el intro que hace referencia a la película animada Los Aristogatos de Disney, los fans no tardaron en analizar la letra y detectar que la también actriz le dedicaría el tema a su supuesto exnovio, el joven empresario Gonzalo Hevia Baillères, hecho que habría sido confirmado por la artista, quien decidió dar detalles sobre los temas de su nueva producción discográfica e incluso sobre su relación amorosa, lo que sorprendió a los fans ya que la artista suele hablar poco sobre su vida privada.

Beli compartió que le encantan los intros en las canciones y que este es muy especial para ella porque está inspirado en la peli, después relata que heterocromia es cuando una persona tiene los ojos de distintos colores y confesó que ella se enamoró perdidamente de alguien con esta condición.

“Yo me enamoré de esta persona que tenía un ojo de cada color, tenía un ojo como cafecito y el otro verde… yo decía 'me encantan esos ojos', no sabía la maldad que había en ellos porque un lado era súper bonito y el otro era el más oscuro”, confesó Belinda.