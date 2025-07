Alyssa Milano despide con emotivo mensaje a Julian McMahon, su amor en Hechiceras: “Era mágico”

Ayer viernes 4 de julio se dio a conocer la muerte del actor estadounidense Julian McMahon, quien a los 56 años de edad perdió la lucha contra el cáncer, informó su ahora viuda, Kelly McMahon, al medio Deadline. Precisó que el deceso ocurrió el 2 de julio en Clearwater, Florida, de modo que prefirió esperar para dar la noticia.

La muerte de Julian McMahon es motivo de luto en el medio del espectáculo debido a su larga carrera en la que colaboró con diversas personalidades de esta industria. Una actriz afectada con el deceso es Alyssa Milano porque trabajaron juntos en la serie televisiva “Hechiceras” que estuvo al aire entre 1998 y 2006.

Vía Instagram, Alyssa Milano, de 52 años, le dedicó un conmovedor mensaje de despedida a Julian McMahon, quien fue su amor en la serie cuyo título en inglés es “Charmed”. A continuación, presentamos las palabras que la famosa escribió mediante una publicación en la que incluyó una galería de fotos en las que aparece la fallecida estrella de Hollywood:

View this post on Instagram

Alyssa Milano también aprovechó para recordar cómo fue trabajar con Julian McMahon, quien la hizo sentir “segura como actriz”. Además, también lo recordó como su amado Cole Turner, el semidemonio al que el famoso le dio vida en “Hechiceras”. En tanto, ella le dio vida a la bruja Phoebe Halliwell, por esta razón su amor en la serie era prohibido.

“Pasamos años juntos en ‘Charmed’, años de escenas, historias y tantos momentos intermedios. Me hizo sentir segura como actriz. Vista como mujer. Me desafiaba, me provocaba, me apoyaba. Éramos tan diferentes y, sin embargo, de alguna manera siempre nos entendimos. Julian era más que mi esposo de la televisión. Era un querido amigo. El tipo que se preocupa. El tipo que recuerda. El tipo que comparte. El tipo que te dice la verdad, incluso cuando es incómoda, pero siempre con amor”.