Yordi Rosado reacciona al fallo contra Luis de Llano por su polémica entrevista

El reconocido presentador y productor Yordi Rosado se pronunció recientemente sobre la polémica entrevista que realizó a Luis de Llano Macedo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificara la sentencia contra el productor por daño moral a Sasha Sokol. Rosado, conocido por su programa de entrevistas en YouTube, expresó su autocrítica y el aprendizaje derivado de este mediático caso.

La controversia se originó en marzo de 2022, cuando Luis de Llano Macedo, productor de televisión y figura clave en la industria del entretenimiento en México, fue entrevistado por Yordi Rosado en su canal de YouTube. Durante la conversación, De Llano abordó su relación con la cantante Sasha Sokol, la cual ocurrió cuando ella era menor de edad y él un adulto en una posición de poder. Sus declaraciones causaron indignación generalizada y provocaron que Sasha Sokol emitiera un comunicado público denunciando la situación como un abuso.

A raíz de esto, Sokol inició un proceso legal contra De Llano por daño moral. En mayo de 2023, un juzgado civil emitió una sentencia favorable a Sasha, declarando que Luis de Llano incurrió en daño moral y debía pagar una indemnización. Este fallo fue apelado, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia en días recientes, sentando un precedente importante en casos de abuso y reconocimiento de daños morales.

Yordi Rosado hizo la entrevista a Luis De Llano que desencadenó las denuncias. Crédito: @YordiRosado

La autocrítica de Yordi Rosado

Ante el desenlace judicial y la repercusión de la entrevista, Yordi Rosado compartió su perspectiva, reconociendo fallas en su abordaje. En sus declaraciones para Horacio Villalobos, Rosado manifestó: "Pero sí creo que me faltó tacto, sí creo que debí haberlo dicho mejor. Sí creo que aprendí, porque sabes, antes de esta entrevista, como que ambos estaban ‘ok’ con la situación... después de la entrevista Sasha reaccionó".

El presentador subrayó la importancia de la empatía y el profesionalismo en su labor: "Ahí aprendes también como conductor y dices: ‘Me faltó empatía, me faltó profesionalismo, me faltó aprender’". Rosado enfatizó su deseo de que nadie resulte perjudicado en sus programas: "No me gusta que nadie salga lastimado en mis entrevistas… fue un episodio muy complicado para todos, también para mí".

Las palabras de Yordi Rosado reflejan un proceso de reflexión sobre el impacto de su trabajo y la responsabilidad que conlleva abordar temas delicados. Su declaración subraya la complejidad de las entrevistas en plataformas digitales, así como la necesidad de un mayor cuidado y sensibilidad al tratar con temas que involucran situaciones de vulnerabilidad y abuso, especialmente cuando existen dinámicas de poder desequilibradas.