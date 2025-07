Vecina de Julio César Chávez Jr rompe el silencio: "Es un hombre de familia y buen vecino" | VIDEO

Julio César Chávez Jr fue detenido en los Estados Unidos después de su pelea en contra de Jake Paul que le sumó una derrota en su historial de boxeo. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el boxeador tiene una orden de aprehensión en su país de origen que lo vincula con actividades del crimen organizado.

Por su parte, las autoridades de los Estados Unidos indicaron que actualmente "encuentra en trámite de deportación expedita de Estados Unidos". Agregaron que "bajo la presidencia de Trump, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los atletas de fama mundial", mandando así un mensaje a todas las personas o grupos afiliados a los cárteles de las Drogas.

Una de las vecinas de Julio César Chávez Jr en los Estados Unidos rompió el silencio, lo hizo frente a las cámaras del programa de Javier Ceriani, donde indicó que no se vio nada fuera de lugar en el barrio, ni tampoco las autoridades hicieron un gran escándalo por los hechos, todo fue en una línea de mucho respeto.

"No vi a nadie, no vi a la policía. No vi nada. esto es una sorpresa para nosotros. Solo vi a los miembros de la familia al frente esperando por alguien, algunos coches, es todo. Cuando hay actividad policial en la calle, suelen estar aquí por horas, y no vimos nada así. No, nada noté que fuera extraño. Siempre tenemos vigilado este vecindario, en esta área hay algunos crímenes, siempre estamos alerta, pero no vimos nada extraño"