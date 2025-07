Muere Julian McMahon a los 56 años tras una dura lucha contra el cáncer, participó el "Los 4 Fantásticos" y "FBI: los más buscados"

El mundo del entretenimiento internacional lamenta la muerte del actor australiano Julian McMahon, quien falleció el 2 de julio en Clearwater, Florida, a la edad de 56 años. McMahon, conocido mundialmente por sus papeles en exitosas series de televisión como "Nip/Tuck", "Charmed" y "FBI: Most Wanted", así como por su papel del villano en las películas de "Los 4 Fantásticos" (2005 y 2007), murió tras una batalla privada contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por su esposa, Kelly McMahon, quien emitió un conmovedor comunicado para el medio internacional "Deadline". En su declaración, Kelly expresó el amor que el actor sentía por la vida, su familia y sus fans; lamentablemente no pudo superar la agresividad del cáncer que le fue detectado.

Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer. Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible, dijo Kelly McMahon en su comunicado. Noticias Relacionadas Muere Kenneth Colley, emblemático actor de Star Wars, a los 87 años por complicaciones de COVID 19

Muere el entrenador personal Tyler Wall mientras realizaba un reto viral para MrBeast

Kelly también pidió respeto en este complicado momento para la familia y deseó que los fans del actor pudieran honrar su memoria a través de su legado en el cine: "Pedimos apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar su pérdida en privado. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian trajo alegría sigan encontrando alegría en la vida. Agradecemos los recuerdos".

¿De qué murió el actor Julian McMahon?

Aunque no se dio a conocer qué tipo de cáncer padeció el actor, su esposa afirmó que se sometió a tratamientos médicos para tratar de erradicarlo, pero éstos no fueron suficientes. Según con fuentes cercanas y la información oficial difundida, McMahon enfrentó la enfermedad con discreción, manteniendo su diagnóstico alejado del foco público, por lo que su muerte ha sorprendido a la comunidad internacional.

Julian McMahon nació el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia, en el seno de una familia reconocida por su influencia política y pública. Su padre, William "Billy" McMahon, fue Primer Ministro de Australia entre 1971 y 1972; y su madre, Sonia McMahon, fue una figura destacada en la sociedad australiana, conocida por su estilo y activismo social. Este legado familiar marcó la vida de Julian desde muy joven, aunque él eligió el camino artístico lejos del ámbito político.

¿Qué pasó con Julian McMahon?

De acuerdo con información de IMDb y otras fuentes especializadas en la industria del entretenimiento, antes de convertirse en una estrella internacional, McMahon comenzó su carrera como modelo y su primer papel en la actuación fue en la telenovela australiana "The Power, the Passion" (1989), luego apareció en la popular serie "Home and Away" (1990-1991), que ha sido la cuna de muchos talentos australianos reconocidos a nivel mundial.

Pero su verdadero debut llegó a mediados de la década de 1990, cuando McMahon fue elegido para formar parte del elenco de "Another World", una popular telenovela estadounidense producida por NBC. Este proyecto marcó su debut formal en el mercado de Estados Unidos. La causa oficial de su muerte fue una enfermedad oncológica, confirmada por su familia.

Fotografía: IMBd.

En 1998, su carrera dio un giro definitivo cuando fue seleccionado para interpretar a Cole Turner en la serie "Charmed" ("Hechiceras"). La producción, centrada en las vidas sobrenaturales de tres hermanas con poderes mágicos y el personaje de McMahon, un demonio atormentado que vivía entre la oscuridad y el amor verdadero, se transformó en uno de los más memorables de la serie.

Durante la década siguiente, McMahon reafirmó su estatus como protagonista de dramas intensos con uno de los papeles más emblemáticos de su carrera: el del Dr. Christian Troy en "Nip/Tuck". Esta aclamada serie, creada por Ryan Murphy y transmitida por FX entre 2003 y 2010, abordó sin filtros la obsesión por la belleza, la ética médica y las complejidades humanas. McMahon dio vida a un cirujano plástico arrogante, encantador y emocionalmente complejo.

A mediados de los años 2000, McMahon dio el salto a la pantalla grande con uno de los papeles más reconocidos del cine de superhéroes de esa época: el del temido villano Doctor Victor Von Doom en la saga "Los 4 Fantásticos". Las películas, estrenadas en 2005 y 2007, le permitieron llevar su presencia carismática a una audiencia aún más amplia y consolidaron su figura dentro del universo Marvel. Julian McMahon deja un legado imborrable en la televisión y el cine, con personajes que han marcado a múltiples generaciones y una carrera que demostró versatilidad.

Fotografía: IMBd.

Más recientemente, McMahon protagonizó la serie de CBS "FBI: Most Wanted" (2019-2022), donde interpretó a Jess LaCroix, el líder de una unidad especial que persigue a criminales de alta peligrosidad. La serie forma parte del universo televisivo creado por Dick Wolf, reconocido por éxitos como "Law & Order" y "Chicago Fire".

McMahon fue una figura central durante tres temporadas hasta su salida sorpresiva en marzo de 2022. Medios como Deadline y Variety especulan que su salida se debió a razones personales y de salud, que hasta ahora no se habían hecho públicas. Como era de esperarse, el mundo se encuentra conmocionado ante su partida, pero buscarán honrar su legado a través del cine.