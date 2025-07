Mamá de Octavio Ocaña tuvo una visión en donde su hijo estaba acompañado por Dios, así superó su muerte

A casi cuatro años de la trágica muerte de Octavio Ocaña, actor mexicano conocido principalmente por su papel en la serie "Vecinos", su madre, Ana Lucía Ocaña, abrió su corazón para compartir el difícil camino que ha recorrido para superar uno de los episodios más dolorosos de su vida.

La pérdida de Octavio, quien murió el 29 de octubre de 2021 mientras conducía una camioneta en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, marcó un antes y un después para su familia y para sus seguidores. En una reciente entrevista para "Ventaneando", Ana Lucía reveló que después de años de sufrimiento y procesos personales, logró llegar a un momento de aceptación y paz interior.

Ya se lo entregué a Dios, me costó trabajo, acabo de ir hace unas semanas a un retiro espiritual. Ahí lloré y saque, como no tienes idea, dijo Ana Lucía Ocaña

Según la versión de Lucía, todo sucedió durante un retiro espiritual en el que participó recientemente; durante estos momentos, Lucía dijo haber tenido visiones tanto de Dios como de Octavio, mismas que la ayudaron a sentirse reconectada y en paz, por lo que después de años de angustia pudo superar este inmenso dolor.

View this post on Instagram

Yo le dije a Dios: "Te lo entrego". Incluso me hicieron cerrar los ojos y vi como se me apreció con Dios y vi como (Octavio) me agarró las manos y me dijo: "No te preocupes, estoy bien". Cuando él se aleja yo rompí en llanto y fue para mí algo terrible, afirmó.