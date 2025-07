Julio César Chávez confirma que conoce a Los Chapitos, pero desmiente que su hijo esté involucrado | VIDEO

Julio César Chávez Jr. fue arrestado por oficiales de inmigración de Estados Unidos (ICE) días después de su pelea con Jake Paul; esto se debió principalmente a que enfrenta cargos de la Fiscalía General de la República por estar presuntamente involucrado con el Cartel de Sinaloa en los Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, hay una orden de arresto activa en México desde marzo de 2023. Las autoridades mexicanas lo buscan por supuesta participación en crímenes de delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos, y ya se inició con los procedimientos de extradición.

Su arresto actual se enmarca en un contexto de un mayor énfasis por parte de las autoridades estadounidenses en la aplicación de las leyes de inmigración y la lucha contra el crimen organizado transnacional, lo que lo convierte en un caso de alto perfil dada su figura pública.

Al respecto, fue Julio César Chávez, su padre y mítico boxeador mexicano, quien dio a conocer en un encuentro con la prensa que mete las manos al fuego por su hijo, ya que tenía varios años en los Estados Unidos, por lo que no cree que esté ligado de ninguna manera con el narcotráfico. Además, se dijo destrozado por los recientes acontecimientos.

"Somos amigos de todo el mundo, ustedes lo saben, mi hijo nació en Culiacán, conocemos a todos, a malos y buenos. De eso a que mi hijo esté involucrado en esas cosas, la verdad meto las manos a la lumbre por mi hijo. Él tenía 4 años en Estados Unidos, no hay nada que temer. Estoy destrozado porque se me hace una injusticia, hay que dejar que las autoridades actúen. No hay nada de todo eso que se dice"