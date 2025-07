Estaba grabando la película de "La Dimensión Desconocida" cuando un accidente en el set lo decapitó

El mundo del cine se encuentra plagado de historias que han estremecido al mundo debido a su horror y tragedia, pero una de las más recordadas tiene que ver con el actor estadounidense Vic Morrow, quien luego de una carrera de más de 30 años se encontró con una muerte horrible dentro del set de grabación de "Twilight Zone: The Movie" ("La Dimensión Desconocida: La Película")

Victor Morrow no era un rostro cualquiera en Hollywood; nacido en el Bronx en 1929 y en el seno de una familia judía, se hizo famoso con la serie "Combat!" (1962-1967) donde encarnaba a un sargento en la Segunda Guerra Mundial; pero además de la televisión también tuvo grandes participaciones en el cine, trabajando junto a personalidades como Elvis Presley.

Morrow era conocido por su dedicación intensa, el tipo de profesional que no temía enfrentarse a desafíos complejos, ni en la actuación ni en la vida. A finales de los años 70 y principios de los 80, el renacimiento de clásicos televisivos en formato cinematográfico era una tendencia en auge por lo que "The Twilight Zone", la legendaria serie de ciencia ficción creada por Rod Serling, no podía quedarse atrás.

John Landis, director famoso por éxitos como "Animal House" y "The Blues Brothers", fue encargado de dirigir uno de los segmentos del film. La producción prometía una mezcla de suspenso, terror y elementos sobrenaturales, pero también traía consigo una atmósfera de riesgos físicos notables debido a las escenas dramáticas en donde participó Victor Morrow.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Vic Morrow?

En el verano de 1982, Vic Morrow fue convocado para protagonizar uno de los segmentos más ambiciosos de "Twilight Zone: The Movie"; su papel era el de Bill Connor, un hombre racista y lleno de odio, obligado por fuerzas sobrenaturales a experimentar en carne propia la discriminación que él mismo imponía a otros.

El actor se convirtió en el protagonista de uno de los segmentos.

Fotografía: IMDb.

Una de las escenas más intensas del guion lo situaba en plena Guerra de Vietnam, con Morrow corriendo por un río turbulento, cargando en sus brazos a dos niños vietnamitas (Myca Dinh Le de 7 años y Renee Shin-Yi Chen de 6 años) mientras un helicóptero militar los perseguía, acompañado por ráfagas de explosiones.

Esta secuencia, que debía ser el momento más dramático del segmento, fue filmada en Indian Dunes, un rancho del sur de California que simulaba la jungla del sudeste asiático. De acuerdo con reportes de The New York Times y declaraciones judiciales posteriores, la filmación comenzó en la noche del 23 de julio.

Las condiciones eran extremadamente peligrosas: el set estaba mal iluminado, los efectos especiales eran desproporcionados y la comunicación entre los distintos departamentos era prácticamente inexistente, pero a pesar de eso, se avanzó con la escena. El helicóptero, un Bell UH-1 Huey, estaba a cargo de Dorcey Wingo, un piloto con experiencia militar pero sin familiaridad con rodajes cinematográficos.

Debía volar a menos de 8 metros sobre el suelo, descendiendo mientras las explosiones simulaban un bombardeo enemigo. Durante los ensayos, Wingo expresó sus dudas, afirmando que el fuego de los efectos especiales era más fuerte de lo que se había previsto, y volar en esas condiciones era sumamente riesgoso. El informe del NTSB, de octubre de 1984, subrayó el fallo en la comunicación y coordinación entre piloto y director, así como la proximidad indebida de las detonaciones al helicóptero.

Fotografía: Wikipedia.

Aun así, la producción siguió adelante. Según declaraciones juradas y el testimonio de varios miembros del equipo, el director John Landis minimizó cualquier señal de advertencia. Su actitud fue descrita como desafiante y autoritaria e incluso un operador de efectos especiales le dijo que las explosiones eran más poderosas de lo que se había pactado. La respuesta de Landis fue desconcertante: "si piensan que eso fue grande, no han visto nada aún".

En el momento clave de la toma, el helicóptero descendió según lo planeado, pero una de las explosiones detonó demasiado cerca del rotor trasero. La aeronave perdió estabilidad y en cuestión de segundos, comenzó a girar sin control, descendiendo sobre el río donde estaban Morrow y los niños.

De un momento a otro el helicóptero impactó violentamente contra el suelo, las aspas delanteras decapitaron instantáneamente a Vic Morrow y a Myca Dinh Le. Renee Shin-Yi Chen, más próxima al tren de aterrizaje, fue aplastada por el fuselaje. La escena que debía retratar la brutalidad de la guerra se convirtió en un espectáculo de horror genuino. No era ficción. Era muerte real, cruda, inmediata. Vic Morrow nunca llegó a pronunciar su última línea.

Fotografía: IMDb.

Lo más estremecedor es que todo quedó capturado por las cámaras y se dice que el silencio que siguió fue absoluto. Sólo se rompió con los gritos desgarradores de la madre de Renee, que había permanecido cerca del set. La pesadilla no era parte de un guion, era una tragedia que había sido completamente evitable.

El accidente en Hollywood que estremeció al mundo

Después de las investigaciones pertinentes se descurbió que los niños que acompañaban a Morrow no contaban con permisos legales para trabajar en una producción nocturna, y menos aún en una escena con explosiones, fuego y maquinaria pesada. La contratación se hizo de forma encubierta, en violación directa a las leyes laborales de California que protegían a menores.

En junio de 1983 se presentaron cargos de homicidio involuntario contra cinco responsables: John Landis; el productor asociado George Folsey Jr.; el gerente de producción Dan Allingham; el coordinador de efectos especiales Paul Stewart, y el piloto, Dorcey Wingo. Esta tragedia no solo terminó con la vida de tres personas, sino que desató una tormenta legal, mediática y ética que sacudió los cimientos de Hollywood.

Fotografía: IMDb.

Durante el juicio, la defensa argumentó que el accidente fue impredecible, por lo que presentaron peritos en metalurgia que señalaron que el calor extremo había dañado las palas, provocando la falla . Además, algunos testigos del helicóptero dijeron que Landis había ignorado advertencias y presionó para bajar la aeronave a pesar de las señales de peligro.

Sorprendentemente, en mayo de 1987, tras un juicio que duró 10 meses, un jurado absolvió a todos los acusados, alegando falta de pruebas sobre previsibilidad del accidente y se consideró que no hubo malicia ni negligencia criminal nivel homicidio.