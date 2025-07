Las redes sociales se han convertido en el medio perfecto para que las y los famosos compartan más de cerca con sus fans, pues a pesar de no estar físicamente con ellos, plataformas como Instagram, TikTok y hasta el controversial X (antes Twitter) son perfectos para conocer la cotidianidad de grandes personalidades. Sin embargo, esta comunicación masiva tiene un problema bastante profundo: la agresión virtual.

Para las figuras públicas, y en especial para las mujeres, el escrutinio constante y las opiniones a menudo malintencionadas son parte del día a día. Un ejemplo de ello es Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu y quien a pesar de ser una de las voces más relevantes del trap y el reggaetón argentino, aún se enfrenta con comentarios misóginos sobre su cuerpo y forma de ser.

Fue justamente en X donde la intérprete de "La Cueva" estaba siendo halagada por sus fans, quienes se mantienen muy al tanto de cada uno de sus trabajos y actualizaciones sobre "Latinaje En Vivo", su más reciente gira que recorrerá varios países alrededor del mundo para presentar su último disco también titulado "Latinaje". Pero lo que parecía ser una comunidad unida por el amor hacia Cazzu se vio empañada por un comentario que terminó en burla.

Cazzu responde sarcásticamente a comentario sobre su físico

Todo sucedió a raíz de una publicación hecha en X por el usuario @CazzuxSelena, una cuenta de fans dedicada a la cantante argentina en donde compartieron fragmentos del video "Mala Suerte", último sencillo de la cantante. En las imágenes, Cazzu luce un body de encaje con estampado animal print que resaltó su figura.

Mientras que muchos usuarios celebraron su estética y presencia escénica, una parte de la audiencia no tardó en generar especulaciones infundadas, especialmente en torno a posibles intervenciones estéticas. Pero el comentario que resaltó fue el de una usuaria que preguntó a la Inteligencia Artificial (IA) Grok si Cazzu estaba operada.

Aunque la IA no dio respuesta a esta malintencionada pregunta, hubo alguien que sí lo hizo: la mismísima Cazzu. A través de su cuenta oficial en dicha plataforma, la cantante de 31 años hizo estallar al internet con una frase sarcástica y contundente que no dejó lugar a más especulaciones: "Sí, de una cesárea".

Esta frase corta no solo desarmó la conjetura sobre supuestos procedimientos estéticos, sino que además puso sobre la mesa un aspecto de su vida privada que prefiere mantener alejado de su vida pública: la maternidad. Con un humor agudo, Cazzu reivindicó su derecho a la privacidad y a la autonomía sobre su cuerpo, a la vez que desvió la atención del foco tóxico de la crítica hacia una declaración de fortaleza.

Este fue el comentario hecho sobre el físico de Cazzu.

Fotografía: X/@CazzuxSelena

¿Cuántos hijos tiene Cazzu?

Julieta Cazzuchelli y el mexicano Christian Nodal se convirtieron en padres el 14 de septiembre de 2023, cuando nació su hija Inti. A pesar de que los cantantes ya no se encuentran juntos, la trapera argentina continúa con la firme decisión de mantener a su pequeña alejada del ojo público, evitando mostrar su rostro en redes sociales y hablando muy poco sobre su maternidad.

No obstante, Cazzu ha compartido en algunos espacios cuál ha sido su experiencia como madre primeriza que, al mismo tiempo, tuvo que lidiar con una separación sumamente mediática. Por ello, la respuesta de Cazzu no solo es una crítica superficial, sino que también toca una fibra sensible en la discusión sobre la autonomía femenina y la representación del cuerpo de las mujeres en los medios.