Actriz de El Chavo del 8 arremete contra Florinda Meza y le exige aceptar su culpa: “No se le da esa humildad”

Aunque ya pasaron 50 años desde que colaboró en “El Chavo del 8”, la actriz Rosita Bouchot concedió una entrevista para el programa “Ventaneando” y compartió cómo fue trabajar con Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, y Florinda Meza, asegurando que la comediante generó un quiebre en el elenco porque “se apoderó de él”.

La actriz de “El Chavo del 8” recordó que en 1975 se unió a la serie protagonizada por “Chespirito” y aseguró que fue “privilegio que la vida me dio”, ya que en ese entonces “el equipo (del programa) estaba muy cimentado”. Sin embargo, la famosa que le dio vida a Pati expuso que no todo fue miel sobre hojuelas debido a la influencia negativa de Florinda Meza en el comediante.

La participación de Rosita Bouchot, de 74 años de edad, en “El Chavo del 8” fue breve, pero, al ser parte del medio artístico, estaba en contacto con sus excompañeros, sobre todo porque se unió a “Los Polivoces”, programa de sketches cómicos contemporáneo a los de Roberto Gómez Bolaños.

Rosita Bouchot trabajó con “Chespirito” en “El Chavo del 8”. Foto: captura de video TikTok @rositabouchot1.

“Había compañeros que te decían ‘oye, quiero hablar con Roberto, pero no me deja Florinda’”, detalló Rosita Bouchot. “O sea, ella se metía, se apoderó de él, de sus relaciones, de todo, pero no voy a criticar a ‘Chespirito’ porque fue su decisión”.

Florinda Meza, la culpable del quiebre en el elenco de “El Chavo del 8”

Con esta declaración, la actriz que le dio vida a Paty en “El Chavo del 8” expuso que Florinda Meza impuso un cerco alrededor de Roberto Gómez Bolaños, lo que provocó una ruptura con el elenco de los programas que el actor creó y son parte del universo de Chespirito.

Por lo mismo, Rosita Bouchot opinó acerca de las críticas negativas que recibe Florinda Meza tras el estreno de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo”, ya que se están exponiendo detalles de su vínculo con Roberto Gómez Bolaños y sus compañeros del universo de Chespirito. Para la actriz, es necesario que la viuda de “Chespirito” sea humilde y acepte sus errores.

“A lo mejor Florinda ahorita podría tener un poco de acto de humildad y decir ‘pues, sí, así ha sido mi carácter y me ha costado trabajo, una disculpa’”, le aconsejó Rosita Bouchot a Florinda Meza.

Asimismo, Rosita Bouchot dijo que es conveniente que Florinda Meza dejé de atribuirse todo el trabajo, ya que “todavía se sigue maquinando” porque reitera “porque yo fui la que escribí, no porque yo fui eso, no fue así”. Por ende, Rosita Bouchot finalizó diciendo que a Florinda Meza “no, no se le da esa humildad, esa empatía con nosotros”.